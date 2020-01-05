Фото дня от сыктывкарца: завораживающие зимние узоры

Зима в Сыктывкаре - одно из самых красивых времен года. Это в очередной раз доказывает житель столицы Коми, который прислал серию снимков для нашей ежедневной рубрики «Фото дня». Собственно, что говорить, лучше посмотрите сами и насладитесь зимними узорами.

@m.ang.le

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