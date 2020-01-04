Фото дня: одинокий лыжник в сыктывкарском лесу

Сыктывкарец - значит лыжник. Как часто мы все слышали эту фразу... А вот красивые фотографии с лыжной трассы встречаются не так часто. К счастью, сегодня в нашей ежедневной рубрике «Фото дня» исключение из правил - чудесный снимок одинокого лыжника в лесу.

@alex.rubtsov

Начнем новый год с отличной фотографии. Надеюсь, в 2020 году будут больше фотографий. #Россия #Russia #Сыктывкар #республика #елка #чбфото #чб #ч/б #север #Коми #фото #рк #Syktyvkar #komi #лыжник #снег #зима #РеспубликаКоми #olympus #olympus_ru #snapseed #типичныйсыктывкар #pg11 #pg11_фотодня #2020

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»