Выплаты сельским врачам в Коми вырастут до двух миллионов рублей

Участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Коми в два раза увеличат единовременные выплаты. Их размер составит два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Так, врачи, которые отправились в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера, могут рассчитывать на единовременную компенсационную выплату в размере двух миллионов рублей, а фельдшеры – на миллион рублей. Выплаты врачам и фельдшерам, которые поехали на работу в города с населением до 50 тыс. человек, сохранятся в размере 1 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров.

Напомним, обязательное условие – отработать не менее пяти лет по месту заключения договора. На эти цели предусмотрены бюджетные средства федерального и регионального уровней в размере 83 миллионов рублей.

Кстати, с 1 января 2020 года жителям Коми проиндексировали зарплаты: это коснулось работников бюджетной сферы. По информации Минфина, индексация на оплату труда бюджетников с 1 января 2020 года составила 4,8%, а в январе 2021 и 2022 годов она составит 4,0%.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»