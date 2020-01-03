Фото дня в Сыктывкаре: горизонт, пылающий от солнца в морозный день

@pavel_valdy

- Морозный день. Ничто не греет душу так, как горизонт пылающий от солнца. Он полыхает так, как будто где-то там, в лесу пожар невиданных масштабов. Закат прекрасен, и с этим врятли поспоришь. Зимой он добавляет изящную палитру цветов, таких ярких, сочных, пламенных, которые не дают забыть о летней поре: вносят ту самую частичку лета (много ярких и насыщенных оттенков), придают хоть какой-то контраст палитре цветов, на фоне чёрно-белых оттенков.

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»