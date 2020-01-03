Певица из Сыктывкара в финальном выпуске всероссийского конкурса «Новая Звезда» (видео)

Солистка Коми филармонии и ансамбля «Асъя кыа» Екатерина Курочкина выступила в финале всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда». Теперь для победы ей необходима помощь зрителей.

В проекте участвовали все регионы России. В первом этапе между собой соревновались сразу 140 человек, теперь же предстоит определить двух победителей, которых выберут масштабным голосованием телезрителей по всей стране. Среди финалистов оказалась и солистка ансамбля «Асъя кыа» Екатерина Курочкина, которая исполнила композицию «Травушка» Алены Свиридовой.

Теперь Екатерине нужна помощь зрителей, которые определят, победит она в конкурсе или нет. Всего в финале поборются 28 исполнителей, а чтобы проголосовать нужно отправить сообщение Z11 – номер участницы из Коми – на номер 1880.

Как вы думаете, сможет ли Екатерина Курочкина победить в конкурсе? Пишите в комментариях.

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