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Стало известно, когда покажут премьеру всероссийского конкурса «Новая Звезда» с певицей из Сыктывкара

Стало известно, когда покажут премьеру всероссийского конкурса «Новая Звезда» с певицей из Сыктывкара

16 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Vk.com/Екатерина Курочкина уверена - шоу понравится зрителям
Жюри снимало оценку даже за цвет туфель или макияж

31 декабря в эфир выйдет премьера всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда», где выступит солистка Коми республиканской филармонии и участница ансамбля «Асъя кыа» Екатерина Курочкина. Об этом сообщает «Комиинформ».

В проекте участвовали все регионы России. В первом этапе между собой соревновались сразу 140 человек, теперь же предстоит определить двух победителей, которых выберут масштабным голосованием телезрителей по всей стране, а также эксперты в области музыки. Среди них будут такие знаменитости как советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств России и народный артист России Максим Дунаевский.

- 31 декабря на телеканале "Звезда" пройдут эфиры полуфинала и финала, где зрители смогут увидеть мое выступление. Подробности предстоящей передачи я, к сожалению, раскрыть не могу, однако точно уверена, что это яркое шоу понравится многим, - рассказала о своих впечатлениях Екатерина Курочкина.

По словам участницы, судьи подошли к своей работе со всей строгостью. Никакого права на ошибку. Иногда они снимали оценку даже за цвет туфель или макияж:

- Конечно, хотелось бы, чтобы оценивали вокал, но совокупность вокала с образом играет очень большую роль. Очень. Нам было предоставлено время для репетиций, для того, чтобы мы поволновались заранее. Поэтому выходя на сцену перед жюри, у нас был один шанс. Конечно, играет роль в оценках, насколько ты сможешь справиться с волнением. Справились все, но не все прошли дальше. Кому-то не хватило артистизма, кому-то не хватило исполнительской техники. Я с уверенностью могу сказать, что этот сезон, он же юбилейный, это самый сильный сезон за всю историю проекта, - подлилась Екатерина Курочкина.

Как вы думаете, сможет ли Екатерина Курочкина победить в конкурсе? Пишите в комментариях. 

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