Фото дня в Сыктывкаре: рогатый пес в самом сердце столицы

Привлечь внимание окружающих к своему питомцу дорогого стоит. Самый действенный способ сделать это - завести какую-нибудь экзотическую зверушку. А самый простой - поработать над имиджем обыкновенного барбоса. Например, снабдить его рогами, как сделала жительница Сыктывкара polen_z. Фото ее питомца попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

- Северный новогодний олень поздравляет всех с наступающим Новым Годом, - гласит подпись к фото.

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