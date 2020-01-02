Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Фото дня в Сыктывкаре: рогатый пес в самом сердце столицы

Фото дня в Сыктывкаре: рогатый пес в самом сердце столицы

02 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Instagram/polen_z
Горожане делятся забавными снимками в Сети

Привлечь внимание окружающих к своему питомцу дорогого стоит. Самый действенный способ сделать это - завести какую-нибудь экзотическую зверушку. А самый простой - поработать над имиджем обыкновенного барбоса. Например, снабдить его рогами, как сделала жительница Сыктывкара polen_z. Фото ее питомца попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

- Северный новогодний олень поздравляет всех с наступающим Новым Годом, - гласит подпись к фото.

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Фото дня

Все статьи под тэгом «Фото дня»

Новость дня

Сыктывкарский диетолог рассказала, как не набрать вес во время праздников Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Сыктывкарский диетолог рассказала, как не набрать вес во время праздников Читать
вчера
Избегайте измен и долгов: сыктывкарская гадалка о том, что будет в 2020 году Читать
вчера
Новогоднее настроение: 10 фильмов для просмотра на каникулах Читать
Посмотреть все
29 декабря 2019 Снежная сказка, или тест-драйв Еляты от «Pro Города»
Загрузка...

Новости России и мира

29 декабря 2019
Спорт снижает риск развития семи видов рака: новые исследования ученых
27 декабря 2019
Коллекционные игрушки на елку: какие украшения можно купить в Коми
27 декабря 2019
В Алма-Аты рухнул пассажирский авиалайнер: погибли 14 человек
25 декабря 2019
Россиянам рассказали, как в два раза повысить пенсию
19 декабря 2019
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
Посмотреть все

Новости афиши

25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
01 декабря 2019, 13:55
В Сыктывкаре пройдет фестиваль экологичного образа жизни
19 ноября 2019, 10:30
В Сыктывкаре покажут фильм о самой известной независимой газете России
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru