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В Минздраве Коми рассказали, как избавиться от похмелья

В Минздраве Коми рассказали, как избавиться от похмелья

01 января 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото из архива «Pro Города» / Сыктывкарцам рассказали, как избавиться от похмелья
Некоторые «проверенные временем» способы оказались мифом

Утро 1 января может оказаться тяжелым для тех, кто слишком активно отмечал Новый год. Портал PG11.ru выяснил у Минздрава Коми, как лучше всего бороться с похмельем. 

В своих ответах специалисты Минздрава Коми сослались на главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Он сообщил, что от похмелья спасают кисломолочные продукты, крепкие бульоны, капустный рассол. Также в аптеке можно купить янтарную кислоту. При этом аспирином лечить похмелье не стоит - от алкоголя желудок раздражен, и таблетки могут привести к гастриту или даже кровотечению. Также не нужно пытаться вылечить похмелье новой дозой алкоголя - это приведет лишь к повторному опьянению. 

При этом во время застолий тоже нужно соблюдать ряд правил, чтобы сохранить здоровье. Следует как можно дольше растягивать промежутки между приемами алкоголя и пить дозами как можно меньше. По словам Евгения Брюна, такие методы, как ложка масла перед застольем или «аперитив» не сработают. Если выпить масло, то оно наслоится на слизистую желудка, и какое-то время человек, действительно, будет пить и не пьянеть. Слизистая желудка очистится примерно через полчаса, а алкоголь, который человек уже выпил, всосется. Это может привести к отравлению. Если выпить небольшую дозу алкоголя примерно за полчаса-час до праздника, то печень активизируется для переработки алкоголя. Она выпустит все ферменты на борьбу с «аперитивом» и, когда человек начнет пить много спиртного, уже не подействует.

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А какие методы знаете вы? Пишите в комментариях.

Алкоголь Новый год

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