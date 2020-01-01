Новогоднее настроение: 10 фильмов для просмотра на каникулах

Что делать на новогодних каникулах? Один из вариантов для любителей посидеть дома - это просмотр фильмов. За последние пару десятков лет вышел не один десяток картин, которые посвящены Новому году. Портал PG11.ru подготовил для сыктывкарцев подборку из 10 фильмов на праздничную тематику.

Один дома

Фильм, который никогда не надоест. История мальчика, который на Рождество остался совсем один в большом доме и смог отстоять его от грабителей. Лучший вариант посмеяться и поностальгировать: сложно в это поверить, но фильм снят 27 лет назад!

Гринч - похититель Рождества

Гринч ненавидит Рождество и пытается похитить праздник у целого города. Выходит это у него не очень хорошо. Чего нельзя сказать о самом фильме - это добрая сказка, главную роль в котором сыграл неподражаемый Джим Керри.

Карнавальная ночь

Список был бы неполным, если бы в нем не было этого фильма. Всем, кто не мыслит себе главный праздник года без песни Людмилы Гурченко про «пять минут» – напоминаем: пора вспоминать слова, и пересматривать знаменитое кино!

Чарли и шоколадная фабрика

Тим Бертон - настоящий волшебник, а этот фильм - настоящая сказка. Декорации и спецэффекты, юмор на грани, философия, герои и актеры - мир шоколадной фабрики продуман до мелочей, поэтому способен подарить вам настоящее празднично-счастливое настроение.

Гарри Поттер и философский камень

История мальчика, который выжил, не совсем про Новый год. Однако без атмосферы волшебства, которая пронизывает этот фильм, новогодние каникулы представить невозможно. Так что усаживайте свою сову рядом и наслаждайтесь.

Подарок на Рождество

Этот фильм - немного наивная и не совсем правдоподобная, но все же добрая, озорная, веселая и по-настоящему праздничная комедия. Она рассказывает о том, на что способны родители в своей бесконечной любви к детям и в стремлении подарить им лучшие подарки. Особенно необычно наблюдать за Арнольдом Шварценеггером, который не уничтожает роботов в роли Терминатора, а который сражается с такими же сердобольными отцам, как и он сам.

Ирония судьбы, или С легким паром!

Ну уж без этого фильма ни один Новый год не обходится. Он стал у нас таким же обязательным атрибутом праздников, как елка, Дед Мороз, Снегурочка, шампанское, оливье. Это кино не просто любят, но ценят и уважают. Ведь «Ирония судьбы» — вечный источник новогоднего настроения, который с каждым разом делает людей ближе друг к другу.

Плохой Санта

Кто-то каждое Рождество ждет чуда, а кто-то – грабит магазины. Именно так поступал главный герой этой комедии, однако встреча с мальчиком, который верит в Санта-Клауса, круто меняет его жизнь, и заставляет совершать хорошие поступки.

Елки

Еще один фильм в подборке, который в последние годы стал чуть ли не обязательным атрибутом Нового года. Добрая история, хороший юмор и отличный дуэт Ивана Урганта и Сергея Светлакова - все это «Елки».

Четыре Рождества

Фильм для тех, кто в праздники привык навещать всех своих родственников. Семейной паре предстоит путешествие к близким со стороны жены и мужа – а это целых четыре Рождества подряд. Увлекательная романтическая комедия с Риз Уизерспун в главной роли.

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