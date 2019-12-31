Фото дня в Сыктывкаре: параноидальная остановка

Реклама на остановочных комплексах иногда может быть смешной и забавной, а иногда и вовсе странной на столько, что невольно задаешься вопросом: «кто и зачем это сделал?». Именно такой баннер оказался на остановке «Площадь Габова» в Сыктывкаре. Что на ней изображено – смотрите сами, ведь снимок из паблика Подслушано Сыктывкар сегодня попадает в нашу ежедневную рубрику Фото дня».

- Вот такая вот шизофрения друзья! – гласит подпись к снимку.

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