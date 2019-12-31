Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Фото дня в Сыктывкаре: параноидальная остановка

Фото дня в Сыктывкаре: параноидальная остановка

31 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Фото: "Подслушано Сыктывкар" / Абсурдный баннер на остановке в Сыктывкаре
Горожане делятся забавными снимками в Сети

Реклама на остановочных комплексах иногда может быть смешной и забавной, а иногда и вовсе странной на столько, что невольно задаешься вопросом: «кто и зачем это сделал?». Именно такой баннер оказался на остановке «Площадь Габова» в Сыктывкаре. Что на ней изображено – смотрите сами, ведь снимок из паблика Подслушано Сыктывкар сегодня попадает в нашу ежедневную рубрику Фото дня».

- Вот такая вот шизофрения друзья! – гласит подпись к снимку.

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

 

Необычное Фото дня

Все статьи под тэгом «Фото дня»

Новость дня

Фельдшер скорой помощи рассказала, как спасает жизни сыктывкарцев в новогоднюю ночь Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Фото дня в Сыктывкаре: параноидальная остановка Читать
сегодня
Фельдшер скорой помощи рассказала, как спасает жизни сыктывкарцев в новогоднюю ночь Читать
сегодня
Какие трудности ждут сыктывкарцев в 2020 году: прогноз астролога Читать
Посмотреть все
29 декабря Снежная сказка, или тест-драйв Еляты от «Pro Города»
Загрузка...

Новости России и мира

29 декабря
Спорт снижает риск развития семи видов рака: новые исследования ученых
27 декабря
Коллекционные игрушки на елку: какие украшения можно купить в Коми
27 декабря
В Алма-Аты рухнул пассажирский авиалайнер: погибли 14 человек
25 декабря
Россиянам рассказали, как в два раза повысить пенсию
19 декабря
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
Посмотреть все

Новости афиши

25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
01 декабря 2019, 13:55
В Сыктывкаре пройдет фестиваль экологичного образа жизни
19 ноября 2019, 10:30
В Сыктывкаре покажут фильм о самой известной независимой газете России
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru