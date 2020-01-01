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Избегайте измен и долгов: сыктывкарская гадалка о том, что будет в 2020 году

Избегайте измен и долгов: сыктывкарская гадалка о том, что будет в 2020 году

01 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Pixabay.com / Таролог рассказала, что ждет сыктывкарцев в 2020 году
Увидеть будущее помогли карты

Под бой курантов всегда так сильно хочется узнать, что же нам принесет грядущий год. Чтобы зря не гадать, портал PG11.ru напрямую спросил у таролога Вилены Малейкиной, что принесет Металлическая Крыса. Когда лучше вкладывать деньги и как сохранить отношения читайте в нашем материале.  

- Прогноз на грядущий год очень благоприятен: как в плане финансов, так и в плане отошений и здоровья. Одинокие люди могут в этом году встретить того самого человека, с которым стоит связать судьбу. Тем, кто несчастен в браке,  выпадет шанс что-то изменить в лучшую сторону: либо наладить отношения с супругом, либо найти нового избранника.  

- Тем, кто хотел открыть новое дело, но давно не решался, этот год тоже даст хорошую возможность осуществить мечту. Однозначно стоит решаться на новые проекты и изменения. 2020 -- подходящий год для денежных вложений. Людям, которые умеют копить, Металлическая Крыса поможет своей бережливостью: вы в этом году точно сможете сберечь деньги на отпуск или крупную покупку. Хвостатое животное отвечает и за здоровье: нужно будет обратить внимание на иммунитет и поберечь нервную систему, но сильных болезней или травм этот год не сулит. 

- Всем нам будут всем даны новые возможности и их нельзя упускать! Увидел - сразу пользуйся, хватай за хвост, а то убежит! Но кому-то придется взять волю в кулак. Карты таро советуют эмоциональным людям «включить» разум, не принимать поспешные выводы, а подходить к жизненным ситуациям разумно. 

- В январе и феврале всем нужно будет сосредоточиться на решении важных задач. Если их пустить на самотек, ничего хорошего из этого не выйдет, а могут даже начаться проблемы. Это же касается болезней: обратите внимание на здоровье, особенно девушки, которые планируют беременность. Будьте внимательны те, кто хочет дать денег в долг или совершить крупную сделку: зимой возможна финансовая нестабильность, долг могут не вернуть. В этот квартал года многие смогут поменять работу. 

- Весна - хороший сезон для мужчин. На работе у вас будет гармония, появятся хорошие перспективы развития и деньги. Не нужно никуда спешить, вкладывать деньги и расширяться: не гонитесь за второстепенным. Ни в коем случае не афишируйте свое финансовое благополучие и хорошую семейную жизнь - появятся завистники и будут распускать за вашей спиной грязные сплетни.  У женщин март, апрель и май тоже прекрасны и стабильно хорошие. Все одинокие сердца именно сейчас могут встретить свою любовь и спутника жизни. Весна будет плодотворная во всех сферах жизни, только мужчинам стоит остерегаться простудных заболеваний. 

- Лето будет рабочим для большинства людей. Карты не рекомендуют вкладываться в крупные проекты и покупать недвижимость. Лучше отказаться от длительных автомобильных поездок: выберите поезд или самолет. Если поедете на отдых, поберегите себя и не занимайтесь экстремальными видами спорта.  Лето - сезон любовных соблазнов. Если вы намереваетесь погулять на стороне и считаете, что это сойдет с рук - крепко подумайте, а готовы ли вы встретиться с самыми тяжелыми последствиями ситуации вплоть до развода. Женщинам придется быть более терпеливыми и не проявлять бурных эмоций, чтобы сохранить брак. 

- Осенью и в конце года никаких сильных потрясений не будет. Если вы работаете в команде, в государственной организации или в большой компании, этот период будет спокойным. А для бизнесменов и предпринимателей откроются новые границы: можно вложиться и начать интересные проекты, в том числе и открыть свое дело, о котором вы всегда мечтали. 2020 для вас - год прорыва! На личном фронте могут быть проблемы: снова эмоции начнут преобладать над разумом. Будьте честны перед собой и решите, что важнее - семья и счастливое настоящее или взрыв необоснованных эмоций, мелкие обиды и придирки. 

Вы можете получить подробный расклад карт таро на год. Чтобы связаться с Виленой Малейкиной, позвоните по номеру +7(908)328-81-28

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