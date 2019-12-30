Сыктывкарцы спасают кота, которого хозяева превратили в живой труп

Жители столицы Коми ищут помощи, чтобы спасти кота. Животное жестоко травили и били. Горожане пытаются сделать хоть что-то и организовали в Сети петицию. Об этом они рассказали порталу PG11.ru.

По словам Анастасии Мальцевой, которая курирует кота Рыжего, примерно год назад животное взяла семья из Лесозавода. Ранее у них уже был кот, но он вскоре исчез: как оказалось, его просто выкинули на дачах, где он погиб. С котом рыжим ситуация стала повторяться – он начал сохнуть на глазах, что насторожило бдительную соседку:

- Женщина просто силой отобрала умирающее животное у этих нелюдей и связалась с нами. Так мы узнали историю Рыжего и передали его ветеринарам. После осмотра оказалось, что кота травили веществом, которое высушивает ткани, что его били, печень, на которую долго воздействовали отравляющими веществами, в ужасном состоянии, кот крайне истощен. И этому животному всего год! – рассказала Анастасия.

Не так давно у кота начались судороги, после чего ветеринары даже задумались об эвтаназии, но волонтеры надеются, что молодой организм еще может восстановиться. Так или иначе, шансов у животного мало, а вот привлечь его бывших хозяев к ответу еще можно. Именно этого хочет добиться Анастасия. Петицию можно подписать ЗДЕСЬ.

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