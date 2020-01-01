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Куда сходить на новогодних каникулах: афиша мероприятий в Сыктывкаре

Куда сходить на новогодних каникулах: афиша мероприятий в Сыктывкаре

01 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / PG11.ru / Куда сходить на новогодних каникулах в Сыктывкаре
В январе появится возможность посетить культурные и спортивные события

Новый 2020 год наступил, впереди у сыктывкарцев целых 9 дней каникул. Портал PG11.ru собрал все интересные мероприятия в столице Коми, куда можно сходить с семьей или друзьями и отлично провести время. 

Представления

Театр оперы и балета

Театр оперы и балета порадует несколькими интересными постановками. 2 января в 11.00 на сцене пройдет премьера детского мюзикла «Волшебное кольцо», а в 18.00 лайт-фестиваль «Новогодний концерт. Музыка и кино». 
4 января театр приглашает юных театралов на балет «Щелкунчик и мышиный король», а 5 января на детский мюзикл «Двенадцать месяцев». 



Коми Республиканская Филармония

С 2 по 7 января в Филармонии пройдет мюзикл для детей «Приключения Красной Шапочки» по мотивам одноименной сказки Шарля Перро. Юных зрителей ждут масштабные современные красочные декорации и яркие костюмы. Перед спектаклем ребята смогут встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.

Театр драмы имении Виктора Савина 

«Волшебная лампа Аладдина» - музыкальная сказка для детей по мотивам сказок «1000 и 1 ночи». Яркие, впечатляющие декорации, удивительные костюмы, музыкальные и хореографические номера в исполнении любимых артистов театра имени Виктора Савина сделают эту новогоднюю сказку незабываемой для маленьких зрителей.

«Северная Олимпия»

7 января в Сыктывкаре на площадке «Северная Олимпия» пройдет премьера постановки мистического спектакля на льду «Щелкунчик и повелитель тьмы». Эта постановка является интерпретацией оригинального сюжета Гофмана, которую воплотил коллектив Ice Vision. Начало в 12:00 и в 15:00. Детям до 5 лет – бесплатный вход!

Культурные мероприятия 

«Револьт-центр»

«Револьт-центр» предлагает провести второй день года в приятной компании на ОЛИВЬЕ PARTY! Организаторы предлагают доедать салатики, обмениваться подарками на «тайном санте», смотреть фильмы и слушать вашу любимую музыку.  16:00, 2 января. Вход свободный, но нужна регистрация  по ссылке https://revoltcenter.timepad.ru/event/1223768/

Спортивные мероприятия 

Дом дружбы народов

7 января с 10:00 до 13:00 часов Дом дружбы народов Республики Коми совместно со стадионом имени Раисы Сметаниной приглашает всех на зимний праздник «Рождественские забавы». Гостей ждут увлекательные командные игры на свежем воздухе, перетягивание каната, страйкбол, различные национальные игры, чай, кофе, катание на ватрушках. Вход на мероприятие свободный.

«Северная Олимпия»

С 2 по 8 января на крытом катке по адресу Димитрова, 1/4 пройдут массовые катания, можно будет прийти в тренажерный зал или посетить горнолыжный склон на Тентюковской 315 А

Спортивная школа «Аквалидер», Первомайская, 74
Начни год со спорта! Спортивная школа приглашает на сдачу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие пройдет 5 января, регистрация в фойе бассейна.

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