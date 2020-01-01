Самые новогодние сыктывкарки: фотоподборка из Instagram

Наконец наступил долгожданный 2020 год. Запечатлели ли вы на фото праздничную атмосферу? Портал PG11.ru подготовил подборку самых ярких новогодних фотографий сыктывкарок.

@tanya_dotsenko

@sevlena1993

- А ВЫ В КУРСЕ КАК И ЧЕМ НАРЯЖАЮТ ЁЛКИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА?

ГЕРМАНИЯ - большинство украшений делают своими руками из серебряных и золотых нитей, иногда используют настоящие свечи, уж любят немцы чтоб на елочке было много много ярких огоньков

АВСТРАЛИЯ - в Австралии в это время снегом даже и не пахнет, в южном полушарии лето. Австралийские елки «носят» живые цветы и ракушки.

ФРАНЦИЯ - а в некоторых французских домах все ещё сохранилась традиция украшать ёлки красными яблоками - символ Адама и Евы.

ФИНЛЯНДИЯ - украшают стебельками ржи.

ШВЕЦИЯ - используют гирлянды в виде флагов своей страны.

ЯПОНИЯ - в стране восходящего Солнца самые популярные украшения - это оригами.

США - на хвойных деревьях в этой стране можно даже увидеть гирлянды из попкорна.

А в ДАНИИ и вовсе украшают бумажными сердцами, некоторые делают в виде конвертов, в котором вы можете найти орешки и сладости.



А есть ли у вас семейные традиции украшения ёлочки?



Вот я например каждый год стараюсь приобрести новую ёлочную игрушку и пусть сбудутся все мои заветные желания.

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