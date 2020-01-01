Самые новогодние сыктывкарки: фотоподборка из Instagram

Самые новогодние сыктывкарки: фотоподборка из Instagram01 января 2020
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@porokhina_top11 / Instagram / Новогодние фото сыктывкарок
Горожанки делают снимки в костюме розового зайца и на фоне елок
Наконец наступил долгожданный 2020 год. Запечатлели ли вы на фото праздничную атмосферу? Портал PG11.ru подготовил подборку самых ярких новогодних фотографий сыктывкарок.
@tanya_dotsenko
- Самое волшебное время.
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@sevlena1993
- А ВЫ В КУРСЕ КАК И ЧЕМ НАРЯЖАЮТ ЁЛКИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА?
ГЕРМАНИЯ - большинство украшений делают своими руками из серебряных и золотых нитей, иногда используют настоящие свечи, уж любят немцы чтоб на елочке было много много ярких огоньков
АВСТРАЛИЯ - в Австралии в это время снегом даже и не пахнет, в южном полушарии лето. Австралийские елки «носят» живые цветы и ракушки.
ФРАНЦИЯ - а в некоторых французских домах все ещё сохранилась традиция украшать ёлки красными яблоками - символ Адама и Евы.
ФИНЛЯНДИЯ - украшают стебельками ржи.
ШВЕЦИЯ - используют гирлянды в виде флагов своей страны.
ЯПОНИЯ - в стране восходящего Солнца самые популярные украшения - это оригами.
США - на хвойных деревьях в этой стране можно даже увидеть гирлянды из попкорна.
А в ДАНИИ и вовсе украшают бумажными сердцами, некоторые делают в виде конвертов, в котором вы можете найти орешки и сладости.
А есть ли у вас семейные традиции украшения ёлочки?
Вот я например каждый год стараюсь приобрести новую ёлочную игрушку и пусть сбудутся все мои заветные желания.
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@avmakeupartist
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@laptevagram
- Сижу, новый год жду... Если мы каждый день будем делиться хотя бы маленькой частицей тепла с теми, кого встречаем на своем пути, зима станет намного теплей. Для всех.
@viorica_dmitrieva
- Ладно, ладно, я тоже новогоднюю фоточку выложу. Последние 3 месяца я не успеваю жить, только был сентябрь - отрываю голову от монтажа - уже Новый год бьет по носу. Круговорот съёмок, ночных обработок и снова съемок, так меня крутит, что не знаешь, какой день недели сегодня. А ещё эти челленджи, идеи для творчества, которые приходят ночью, а потом ты не можешь спать, потому что уже хочется реализовать все. Вообще последние полгода у меня очень круто поменялась жизнь, я ушла из бара и впервые за 7 лет Новый год буду отмечать дома, после съемок с Идой Галич, мне позвонили с 1 канала, но передачу снимают с эфира. И еще 2 съемки в Москве переносятся на следующий год, но, наверное, это и к лучшему. Это я не про итоги года, а просто жду пока очередной ролик смонтируется. Время 1:00 ночи , впереди монтаж четырех фильмов, вы там поспите за меня , а я работать пошель.
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@irenarimo
- Пусть все ваши желания сбудутся.
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@anka.startseva
- #2020 жди. Кто-то тихо выходит побегать на обеде с офиса...кто-то после субботнего отдыха перед забегом спит 3 часа...кто-то успевает делать еще потрясающие печеньки! В жизни всегда много дел, забот, проблем...но все это накрывает огромной «волной эндорфина», после первого километра...и тебе остается только #житьвкайф ...
Я бегу, потому что это усмиряет меня.
Я бегу, потому что ходить слишком долго, а мне в этой жизни хочется еще кое-что успеть.
Я бегу, потому что бег меня всегда приводит туда, куда я хочу. .
#loverun #новыйгод2020
@katrin_run_
- ДО НОВОГО ГОДА СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ!!! Если у кого-то ещё нет новогоднего настроения,то советую всем пойти на фотосессию в этом стиле. Уже пора!
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@porokhina_top11
- Обещала, что будем тусить, пока у меня кудряшки не выпрямятся! Продолжаем!
#Карпор2020 #Порохина #Сыктывкар #ЗолотойКлевер
@percuxa
- А я все ещё верю в чудеса.
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