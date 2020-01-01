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Самые новогодние сыктывкарки: фотоподборка из Instagram

Самые новогодние сыктывкарки: фотоподборка из Instagram

01 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
@porokhina_top11 / Instagram / Новогодние фото сыктывкарок
Горожанки делают снимки в костюме розового зайца и на фоне елок

Наконец наступил долгожданный 2020 год. Запечатлели ли вы на фото праздничную атмосферу? Портал PG11.ru подготовил подборку самых ярких новогодних фотографий сыктывкарок.

@tanya_dotsenko

- Самое волшебное время. 

#newyear #christmas #happynewyear #2020 #syktyvkar

@sevlena1993 

- А ВЫ В КУРСЕ КАК И ЧЕМ НАРЯЖАЮТ ЁЛКИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА?

ГЕРМАНИЯ - большинство украшений делают своими руками из серебряных и золотых нитей, иногда используют настоящие свечи, уж любят немцы чтоб на елочке было много много ярких огоньков

АВСТРАЛИЯ - в Австралии в это время снегом даже и не пахнет, в южном полушарии лето. Австралийские елки «носят» живые цветы и ракушки.

ФРАНЦИЯ - а в некоторых французских домах все ещё сохранилась традиция украшать ёлки красными яблоками - символ Адама и Евы.

ФИНЛЯНДИЯ - украшают стебельками ржи.

ШВЕЦИЯ - используют гирлянды в виде флагов своей страны.

ЯПОНИЯ - в стране восходящего Солнца самые популярные украшения - это оригами. 

США - на хвойных деревьях в этой стране можно даже увидеть гирлянды из попкорна.

А в ДАНИИ и вовсе украшают бумажными сердцами, некоторые делают в виде конвертов, в котором вы можете найти орешки и сладости.

А есть ли у вас семейные традиции украшения ёлочки?

Вот я например каждый год стараюсь приобрести новую ёлочную игрушку и пусть сбудутся все мои заветные желания.

#скороновыйгод #сыктывкар #республикакоми #новыйгод

@avmakeupartist

#Сыктывкар #followme #vsco #казань #ухта #киров #модель #модельмосква #республикакоми

@laptevagram

- Сижу, новый год жду... Если мы каждый день будем делиться хотя бы маленькой частицей тепла с теми, кого встречаем на своем пути, зима станет намного теплей. Для всех.

@viorica_dmitrieva

- Ладно, ладно, я тоже новогоднюю фоточку выложу. Последние 3 месяца я не успеваю жить, только был сентябрь - отрываю голову от монтажа - уже Новый год бьет по носу. Круговорот съёмок, ночных обработок и снова съемок, так меня крутит, что не знаешь, какой день недели сегодня. А ещё эти челленджи, идеи для творчества, которые приходят ночью, а потом ты не можешь спать, потому что уже хочется реализовать все. Вообще последние полгода у меня очень круто поменялась жизнь, я ушла из бара и впервые за 7 лет Новый год буду отмечать дома, после съемок с Идой Галич, мне позвонили с 1 канала, но передачу снимают с эфира. И еще 2 съемки в Москве переносятся на следующий год, но, наверное, это и к лучшему. Это я не про итоги года, а просто жду пока очередной ролик смонтируется. Время 1:00 ночи , впереди монтаж четырех фильмов, вы там поспите за меня , а я работать пошель.

#сыктывкаркоми #сыктывкар #моиволосыпантин2019 #северозапад 

@irenarimo

- Пусть все ваши желания сбудутся.

#фотосессия #новыйгод #естьмиллионышансов #желания #чудеса #сыктывкар #сыктывкарки #progorod11 #familyseeed #mylife #russia #piter #apple #syk #syktyvkar #airpods #отношения #красивоетело

@anka.startseva

- #2020 жди. Кто-то тихо выходит побегать на обеде с офиса...кто-то после субботнего отдыха перед забегом спит 3 часа...кто-то успевает делать еще потрясающие печеньки! В жизни всегда много дел, забот, проблем...но все это накрывает огромной «волной эндорфина», после первого километра...и тебе остается только #житьвкайф ...

Я бегу, потому что это усмиряет меня.
Я бегу, потому что ходить слишком долго, а мне в этой жизни хочется еще кое-что успеть. 
Я бегу, потому что бег меня всегда приводит туда, куда я хочу. .

#loverun #новыйгод2020

@katrin_run_

- ДО НОВОГО ГОДА СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ!!! Если у кого-то ещё нет новогоднего настроения,то советую всем пойти на фотосессию в этом стиле. Уже пора!

#новыйгод #санта #новогоднеенастроение #зима #мороз #фотосессия #сыктывкар #доброеутро #syktyvkar #goodmorning #beautiful #happy #makeup #photo #harrystyles #smile #weekend #happynewyear

@porokhina_top11

- Обещала, что будем тусить, пока у меня кудряшки не выпрямятся! Продолжаем!

#Карпор2020 #Порохина #Сыктывкар #ЗолотойКлевер

@percuxa

- А я все ещё верю в чудеса.

#новыйгод #чудеса #верювчудеса #ребенок #сыктывкар #республикакоми

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