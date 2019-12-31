Какие трудности ждут сыктывкарцев в 2020 году: прогноз астролога

2019 год заканчивается и на место Желтого Земляного Кабана приходит год Белой Металлической Крысы. Портал PG11.ru узнал у сыктывкарского астролога Галины Алексеевой, какие изменения сулят звезды всем знакам в 2020 году.

Овен

Овнам, чтобы добиться выдающихся результатов в 2020 году, желательно быть помягче и посговорчивее. Именно ваш эгоцентризм, агрессивный настрой, упрямство мешают в достижении целей. Если в наступающем 2020-м Овен будет хотя бы изредка прислушиваться не только к своему, но и к чужому мнению, это ничуть не повредит ему и даже принесет немалую пользу, сократив количество возможных ошибок.

Следует почаще находиться в хорошем расположении духа, иначе недалеко до нервного истощения.

Летом необходимо больше отдыхать, повышать иммунитет.

Любовные дела Овна в 2020-м году будут похожи на весы, на одной чаше которых лежат дела, на другой – отношения. Совместить любовь и работу у него едва ли получится, повышенная энергичность и целеустремленность в 2020-м году не позволят Овну часто отвлекаться на отношения.

Тем, кто уже связан узами брака, рекомендуется идти на уступки.

Что в 2020 году принесет Овну успех и деньги:

- Работа в команде

- Дела, в которых от Овна требуется проявить гибкость и дипломатичность

Чего в 2020 году Овну лучше избегать:

- Работы в одиночку

- Необдуманных действий

Телец

У тельцов будет период стабильности, при которой очень велики шансы карьерного роста. И что особенно ценно, денежные дела в этот год будут удаваться ему на удивление легко. Вы будете учитывать предыдущий опыт, становясь все лучше и лучше.

Проявляйте внимательность к здоровью, возможно обострение хронических заболеваний суставов, глаз.

Отношения обещают быть теплыми, романтическими. Все чувства будут взаимными, яркими и страстными.

Что в 2020 году принесет Тельцу успех и деньги:

- Торговля

- Заключение договоров и участие в переговорах

- Проверенные проекты и схемы

Чего в 2020 году Тельцу лучше избегать:

-Спонтанных решений

-Работы, связанной с риском

-Биржевой игры

Близнецы

Для того, чтобы добиться финансового благополучия, близнецам придется принимать все свои решения взвешенно и обдуманно. А не руководствуясь сиюминутными порывами и эмоциями.

И тогда успех обеспечен, за что бы они ни взялись в этом году, будет даваться им с большей легкостью, чем обычно.

Это очень хороший год для того, чтобы Близнецы смогли улучшить свое материальное положение, сделать карьеру или завести новые отношения.

Обратите особое внимание на то, чем будете питаться. Велик риск кишечных заболеваний.

В плане отношений будет удивительная стабильность, если избранница уже есть. Ну а тем Близнецам, которые пока только ищут свою вторую половинку можно посочувствовать из-за обилия вариантов, и посоветовать делать выбор не сердцем, а чуть-чуть головой.

Что в 2020 году принесет Близнецам успех и деньги:

- Дела, требующие планирования

- Работа в размеренном режиме

Чего в 2020 году Близнецам лучше избегать:

- Спонтанных решений

- Смены работы

Рак

Ракам придется находить общий язык с начальством, иначе их старания на фоне общей нервной обстановки могут остаться незамеченными. Избегайте интриг на работе. Во второй половине года обстоятельства изменятся в лучшую сторону.

Для избежания проблем со здоровьем, ведите активный образ жизни, принимайте здоровую пищу и витамины с минералами.

В любовных отношениях будут сплошные колебания, как говорится от любви до ненависти. Если в процессе взаимоотношений накопились какие-то нерешенные вопросы, недомолвки или скрытые поводы для накапливаемого внутри недовольства, самое время все эти проблемы решить.

Что в 2020 году принесет Раку успех и деньги:

- Работа, которая не требует принятия быстрых решений

- Дела, требующие пунктуальности и терпения

Чего в 2020 году Раку лучше избегать:

- Срочной работы

- Рисковых операций

- Попыток взяться за несколько дел одновременно

Лев

Для Львов год довольно неплохой и плодотворный. Львы будут со всеми находить общий язык и взаимопонимание. Сослуживцы будут во всем помогать, начальники ценить его старания.

Дыхательная система будет уязвимым местом, поэтому желательно отказаться от вредных привычек, способных оказать негативное влияние на легкие. Занимайтесь спортом.

Любовь и счастье – удел смелого, и у Льва в 2020-м году хватит душевных качеств для того, чтобы добиться в любви своего счастья.

Что в 2020 году принесет Льву успех и деньги:

- Самостоятельный бизнес

- Разработка стратегических планов на будущее

Чего в 2020 году Льву лучше избегать:

- Участия в сложных переговорах

- Излишней резкости

Дева

Девы окажутся на высоте в 2020, виртуозно двигаясь к вершинам финансового благополучия. Никакие препятствия их не остановят на пути к победе. Усилятся организаторские способности. Ничто не будет удаваться ей так хорошо, как дела, требующие четкой организации и планирования.

Часто будет наблюдаться снижение физической активности, колебания веса. Займитесь йогой, гимнастикой и здоровье придет в норму.

2020-й год обещает Деве много радостных моментов, в том числе и в плане любви. Это хорошее время для того, чтобы встряхнуться и внести в свои отношения с любимым человеком необходимое разнообразие. Обострившиеся в новом году организаторские способности, несомненно, помогут ей и в организации ее личной и семейной жизни.

Что в 2020 году принесет Деве успех и деньги:

- Организация любых мероприятий

- Стратегическое планирование

- Ведение сложных переговоров и заключение договоров

Чего в 2020 году Деве лучше избегать:

- Критических замечаний в адрес коллег

- Азартных игр и игры на бирже

Весы

Весам предстоит очень активный год. Даже если Весам очень захочется провести год в спокойном, неторопливом ритме, едва ли этому суждено сбыться. Обстоятельства то и дело будут подгонять их, не давая сидеть на месте. Мечтаете о финансовой стабильности, тогда вам нужно вдумчиво и экономно распоряжаться полученными средствами.

Чтобы сезонные вирусы и заболевания обошли вас стороной, полноценно питайтесь. Возьмите в привычку бегать по утрам или совершать длительные прогулки.

В отношениях будьте менее требовательными и проявляйте снисходительность и понимание ко второй половинке. И тогда обретете еще более крепкие и романтические отношения.

Что в 2020 году принесет Весам успех и деньги:

- Работа, требующая хорошей реакции и умения держать темп

- Биржевые операции

- Предприятия, связанные с фитнесом и спортом

Чего в 2020 году Весам лучше избегать:

- Публичных выступлений

- Монотонной и кропотливой работы

Скорпион

В этот год Скорпион будет не только удачлив, но еще и великодушен, и снисходителен, предпочитая прощать и искать компромиссы, а не мстить. Поумерив свой пыл на рабочем месте, можно ждать более высокую зарплату и повышения по карьерной лестнице.

Чтобы держать организм в тонусе, следует при первых признаках плохого самочувствия обращаться к специалистам. Так вы сможете избежать и предупредить воспалительные процессы внутренних органов.

В плане любви 2020-й год для Скорпиона – это время действовать. Для создания семьи не стоит слишком затягивать, если решение уже созрело.

Что в 2020 году принесет Скорпиону успех и деньги:



- Руководящая работа

- Организация и планирование

- Финансовые операции и вложения, не предполагающие повышенный риск

Чего в 2020 году Скорпиону лучше избегать:



- Критики в адрес коллег и партнеров

- Любых сложных путей

Стрелец

В этот год творческая жилка, присущая подавляющему большинству представителей этого знака, будет гармонично сочетаться с практической смекалкой. Какое бы дело ни затеял Стрелец, рядом с ним весь год будут те, кто с удовольствием поддержит его во всех его начинаниях. Проявляйте настойчивость и повышение не заставит себя ждать.

В летний период может дать сбой иммунная система. Занимайтесь спортом, пейте чистую воду.

Это хорошее время для того, чтобы как следует встряхнуться и найти новых друзей. Для создания серьезных отношений не следует пугаться. Проявляйте свои чувства, эмоции искренне и вас будет ждать взаимность.

Что в 2020 году принесет Стрельцу успех и деньги:

- Ведение переговоров и заключение договоров

- Публичная и общественная деятельность

- Продажи, консультации, работа в сфере услуг

Чего в 2020 году Стрельцу лучше избегать:

- Однообразной и скучной работы

- Занятий точными науками

- Дел, требующих внимания к мелочам

Козерог

Работа у козерогов будет в приоритете. Попробуйте оценивать любую ситуацию без лишних эмоций. Только так вы сможете прийти к финансовой стабильности. На работе все будет складно - с сослуживцами найдете общий язык. Начальство будет отмечать ваши достижения.

В осенний период вы будете склонны к депрессии, апатии. Следите за своим организмом и укрепляйте его физическими упражнениями. Иначе велик риск подхватить инфекционные заболевания.

Практически всех представителей Козерога ожидает счастье и успех в любви. Но не стоит думать, что счастье само приплывет к нему в руки. Так что если Козерог желает обрести свое счастье в любви, ему необходимо действовать. Если Козерог находится в поиске второй половинки, в 2020-м году ему нужно сосредоточиться на этом поиске максимально серьезно.

Что в 2020 году принесет Козерогу успех и деньги:

- Стратегическое планирование

- Крупные вложения в перспективные проекты

- Продвижение собственных дел и проектов

Чего в 2020 году Козерогу лучше избегать:

- Дел, требующих быстрой реакции

- Попыток взяться за несколько дел одновременно

Водолей

В жизни Водолея в 2020-м году не будет места для скуки. Его голова будет буквально переполнена самыми разнообразными делами и планами. Деньги будут легко приходить в руки водолеев. С той же легкостью и будут покидать их. Будьте стойкими к переменам, не совершайте необдуманных покупок, старайтесь экономить. Зато это прекрасный год для того, чтобы как следует заняться своим образованием. В этот период учеба и освоение новых областей знаний будут даваться Водолею как нельзя лучше.

Здоровый образ жизни будет сопровождать упорных представителей. Водолеи без особых усилий смогут отказаться от вредной пищи, пагубных привычек.

В любовных отношениях все зависит от Водолеев. Работы будет много, сил мало, а так хочется любить и быть любимым. Многие к сентябрю - ноябрю встретят того самого человека, их закружит в водовороте романтических переписок и встреч.

Что в 2020 году принесет Водолею успех и деньги:

- Рекламный бизнес

- Любые проекты, требующие креативного мышления

- Творчество и самообразование

Чего в 2020 году Водолею лучше избегать:

- Финансовых операций

- Стратегического планирования

Рыбы

2020 год принесет рыбам профессиональный взлет и подъем. Пришло время победить всех конкурентов и показать, кто лучше всех. Должность и зарплата будут соответствующими.

Возрастающий рабочий темп даст о себе знать. Следует вовремя позаботиться о своем здоровье. Приобретите абонемент в тренажерный зал, займитесь плаванием. На июль лучше планировать отпуск, чтобы хорошо отдохнуть.

Рыбы отличаются непостоянством. Но в наступающем году Рыбы непременно найдут свое счастье в любви, если поймут одну простую истину – любят не тех, кто безупречен, любят тех, с кем тепло, легко и уютно.

Что в 2020 году принесет Рыбам успех и деньги:

- Работа под чьим-то руководством

- Проверенные дела и схемы

- Творчество

Чего в 2020 году Рыбам лучше избегать:

- Самостоятельного бизнеса

- Финансовых операций