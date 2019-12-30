Советы повара: что сыктывкарцам ставить на новогодний стол?

Уже 30 декабря - самое время заготавливать продукты для праздничного стола. Что приготовить, а, главное, как - рассказал порталу PG11.ru профессиональный повар.

Дмитрий Фланер работает поваром с 2006 года. Он считает, что даже самые обычные блюда можно превратить в настоящий праздник для живота:

- Даже с самыми обычными для Нового года блюдами, вроде той же «Сельди под шубой», с помощью современных техник и приспособлений на профессиональной кухне можно «натворить» чудес.

Хоть повар и не увлекается астрологией, он легко смог предположить, что же готовить, если хочется «задобрить» символ грядущего года:

- Памятуя о том, что крысы всеядные существа, думаю, на столе может стоять абсолютно все. А также, если вспомнить сказки, грызуны не прочь полакомиться и злаками. Я бы предложил приготовить крупный кусок мяса, например, свиную шею, томленую на медленном огне в духовке или для любителей не мяса - овощной пирог без теста, очень легкий и красочный. Для «затравки» вполне подошли бы национальные «Баньки» по-коми. Не сказать, что приготовить все это легко, но это же Новый год, раз в году можно и повозиться на кухне, особенно всей семьей и для нее. А вообще нужно всегда есть качественно: в моем понимании это не объедаться и есть побольше клетчатки: овощи во всех их проявлениях, фрукты, крупы, орехи.

Несмотря на то, что многие считают главным блюдом новогоднего стола салат «Оливье», Дмитрий традиционным блюдом Нового года видит «Сельдь под шубой». Вот краткие советы повара по приготовлению этого блюда:

- Майонез лучше сделать домашний, особенно если есть миксер или блендер. Для приготовления необходимо 2 желтка и подсолнечное масло, можно оливковое, главное, чтобы оно не горчило. Тонкой струйкой вливаем пол-литра масла в желтки двух куриных яиц, при этом взбивая все венчиком или миксером. Лучше, если и яйца, и масло будут одной температуры. Должна получиться густая масса, похожая на крем. В конце добавляем соль и зерновую горчицу - с селедкой будет самое то и разбавит жирные кислоты. Если нравится остренькое, то можно добавить немного перца чили или чеснока.

- Остальное в селедке готовится так, как завещали предки. Некоторые кладут лук, я предлагаю лук добавить к селедке и вместе замариновать - оставить на ночь: берем филе сельди без костей и кожи, лук грамм 60, три столовые ложки масла любого растительного, столовую ложку лимона или уксуса 9% половину столовой ложки, соль по вкусу. Можно сразу нарезать средним кубиком и лук, и сельдь, добавить остальные ингредиенты. Уложить в любую емкость и на ночь в холодильник. Вот в таком виде лук в этом салате я понимаю.

Одна из самых неприятных вещей в приготовлении «Селедки под шубой» - красные от свеклы руки, которые практически невозможно отмыть. У Дмитрия есть совет и на этот счет:

- Чтобы не испачкать руки свеклой, можно смазать руки подсолнечным маслом, либо надеть резиновые или целлофановые перчатки. Если уже испачкались, то очистить руки поможет лимонный сок. Других способов, к сожалению, я не знаю. По моим наблюдениям свежая свекла пачкает меньше, поэтому можно заранее нарезать мелкими кубиками или натереть свежую свеклу и отварить ее или протушить с добавлением паприки и чеснока. Так она и сварится быстрее, и руки меньше испачкает.

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