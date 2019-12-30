За день до Нового года на Коми обрушится снежный шторм

31 декабря в Коми резко испортится погода. На регион надвигается мощный южный ветер с метелями. Об этом сообщает ГУ МЧС по Коми.

Штормовое предупреждение объявили всего региона: в течение ближайших суток метеорологи предсказывают усиление южного ветра до 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20 метров. На крайнем северо-востоке и вовсе разразится метель с ветром до 24 метров в секунду, а в южных районах грянет мощнейший снегопад.

МЧС по Коми рекомендует:

Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.

Ограничить время нахождения на улице, в том числе прогулки детей.

Убрать транспортные средства из-под крыш зданий, деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии, уточните номера телефонов энергослужб муниципального образования.

Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.

Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112».

Кстати, первое штормовое предупреждение объявили в Коми ночью 28 декабря. Тогда на севере региона прогнозировали мощную метель со шквальным ветром.

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