Фото дня: золотой Дед Мороз в сыктывкарском автобусе

Новый год все ближе, и поэтому все чаще на улицах можно встретить Деда Мороза. Но иногда горожане замечают волшебника в самых неожиданных местах. Так, на днях в автобусе маршрута №54 в Сыктывкаре горожане увидели Деда Мороза в необычном золотом костюме. Как рассказали очевидцы, он ездил по Эжве и поздравлял всех с наступающим Новым годом. Снимок горожан попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

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