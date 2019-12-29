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Фото дня: золотой Дед Мороз в сыктывкарском автобусе

Фото дня: золотой Дед Мороз в сыктывкарском автобусе

29 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Константин Пантелеев / Для PG11.ru / Дед Мороз в сыктывкарском автобусе
Горожане замечают в столице Коми забавные вещи

Новый год все ближе, и поэтому все чаще на улицах можно встретить Деда Мороза. Но иногда горожане замечают волшебника в самых неожиданных местах. Так, на днях в автобусе маршрута №54 в Сыктывкаре горожане увидели Деда Мороза в необычном золотом костюме. Как рассказали очевидцы, он ездил по Эжве и поздравлял всех с наступающим Новым годом. Снимок горожан попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. 

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