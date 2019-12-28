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Фото дня в Сыктывкаре: морозное солнце пробивается сквозь отголоски ушедшей осени

Фото дня в Сыктывкаре: морозное солнце пробивается сквозь отголоски ушедшей осени

28 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
@pavel_valdy
Горожане делятся завораживающими снимками в Instagram

@pavel_valdy

- Наконец-то я прогулялся под солнцем. Так долго ждал этот момент: когда оно выйдет и покажет себя во всей красе, а так же эффектно зайдёт за горизонт, что останутся слепки на глазах розового цвета. И так светило целый день и целый вечер, долгожданно покинув серую, как-будто бесконечную пелену из облаков.

- Только изредка солнце закрывали облака, но даже через них пробивались лучики, отдавая всему достаточно мягкий и приятный свет. Я был так счастлив, получая его. Хоть и любовался всей красотой облаков, которые подсвечивали те лучики, успевал всё запечатлить. Я нашёл растение, оно всё замёрзшее, в снегу, это так помогло передать атмосферу зимы, а цвет его просто восхитителен: подчеркивал те самые лучи, что бьются сквозь тучи

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