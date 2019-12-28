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«Приставали к Снегурочке и наряжали пальму»: сыктывкарец рассказал, как работает Дедом Морозом

«Приставали к Снегурочке и наряжали пальму»: сыктывкарец рассказал, как работает Дедом Морозом

28 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Роман Кулик / PG11.ru / Дед Мороз и Снегурочка из Сыктывкара радуют горожан уже несколько лет
Забавные истории происходили каждый год

Уже скоро сыктывкарцы отметят Новый Год. Вместе с горожанами к празднику активно готовятся Дед Мороз и Снегурочка из Сыктывкара. Корреспондент портала PG11.ru пообщался со сказочным персонажем и узнал, сколько он зарабатывает.

Сыктывкарцы Пётр и Татьяна - муж и жена. У них нет актёрского образования: Пётр работает водителем, а Татьяна - бухгалтер. Их профессии совсем не волшебные, но один раз в году на несколько недель они примеряют на себя сказочные роли Деда Мороза и Снегурочки.Как родилась идея стать профессиональными Дедом Морозом и Снегурочкой?

- Идею моя сестра. Когда брат пришел с армии, она вместе с ним начала принимать заявки на новогодние поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Они ходили по квартирам и поздравляли детей. Тогда я был только водителем Деда Мороза, который должен вовремя его привезти на праздник. Покатал их два сезона и подумал, что мне стоит попробовать себя в роли Деда Мороза. Это был 2006 год. Сначала ходил по знакомым родителей, однокурсникам, классному руководителю, детям своих одноклассников, коллегам. Бесплатно угощал сладостями, дарил скромные, но ценные подарки. Делал я это для того, чтобы набраться опыта и полностью отрепетировать свои действия.

- Позже я стал работать как профессиональный Дед Мороз. Размещал рекламу в газетах и соцсетях, клеил по всему городу объявления, печатал листовки и раздавал их прохожим . Заказов сначала было мало, но денег хватало. Поэтому я решил продолжать. С 2011 года в команду Деда Мороза добавилась Снегурка - моя жена. Вдвоём работать стало легче и веселее.

Когда вы начинаете работать?

- Сезон начинается с 1 декабря. Все задаются вопросами: где и с кем отмечать новогоднюю ночь, что будут дарить и так далее. Мы же готовимся каждый год как в первый раз. Придумываем новые сценарии. Что-то дорабатываем, в костюмах, в играх.

Сколько вызовов бывает за один день?

- Если 31 число выпадает на субботу или воскресенье - это к прибыли! Все думают только о празднике и не забывают о Дедушке Морозе со Снегурочкой. Ну а если 31 число выпадает на будни, как было в 2019 году, то заказов будет минимум. Как правило с 25 по 29 декабря - около 5 заказов в день. 30 и 31 числа доходило и до 15 .

- Кстати, до сих пор помню, что в 2014-2015 годах было очень много заказов. Родители готовили для своих детей очень дорогие и шикарные подарки. Телефоны, планшеты, лыжи, велосипед, коньки, огромные домики, машинки, куклы. Сразу чувствовалось ,что у людей есть деньги. Были и хорошие чаевые.

Сколько можно заработать за один день?

-  Чем ближе к полуночи 31 декабря, тем это дороже. Например, ну нас самые дешёвые цены. Мы работаем с 25 декабря от 300 рублей за заказ, самый дорогой вызов Деда Мороза и Снегурочки - 31 декабря, он обойдётся в 2 000 рублей. У нас есть супер предложение, но пока на него никто не соглашался - это "Куранты с Дедушкой Морозом" за 10 тысяч рублей.

Как проходит выезд Деда Мороза и Снегурочки?

- Мы принимаем заказ, фиксируем у себя в всю важную информацию о клиенте: адрес, кого поздравить, возраст. Как правило, это дети. Перед тем как зайти в квартиру, мы созваниваемся с родителями, уточняем место, где они подготовили подарки.

- Заходим, знакомимся с детьми, водим хоровод, играем в озорные игры, дети отгадывают загадки от Снегурочки. Ребятишки рассказывают Деду Морозу стишки или поют песни. Потом Дедушка вручает подарки, фотографируется на память и потом нас провожают родители.

- В последнее время начали поступать заказы на взрослые корпоративы, утренники в детские сады и школы. Взрослые мужчины на таких мероприятиях к Снегурочке всегда пристают, признаются ей даже в любви. Но сразу видят пристальный взгляд Деда Мороза и его огромный кулак. После этого навязчивые клиенты сразу отходят и успокаиваются.

Попадали ли Дед Мороз и Снегурочка в незапланированное приключение?

- Забавные истории происходят каждый год . Однажды дети вместо ёлки украсили новогодними игрушками и гирляндами пальму, которая стояла у них дома. Роняли ёлку в процессе хоровода, случайно разбивали ёлочные игрушки. Однажды Дедушка Мороз даже застрял в лифте на несколько часов.

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