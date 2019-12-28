Младенец, которого бросили в подъезде на севере Коми, нашел семью

Новорожденная девочка, которую обнаружили в одном из поселков Воркуты, нашла новый дом. Об этом сообщает газета «Моя Воркута».

24 апреля в полицию Заполярья обратился житель поселка Воргашор. Он рассказал, что нашел в частично расселенном доме №2 по переулку Юбилейному полиэтиленовый пакет. Внутри был младенец. По словам мужчины, он шел по лестнице и вдруг услышал какие-то звуки, после чего решил посмотреть, что происходит.

Оказалось, что в подъезде кто-то бросил новорожденную девочку. Полицейские отправили ребенка в больницу, а затем взялись за поиски родителей малышки. Розыск, впрочем, успехом так и не увенчались, но в ходе расследования стало ясно - убить девочку не хотели:

- Ребенок был тепло одет, завернут, недалеко был радиатор, температура была плюсовая. Ребенка подкинули утром, когда люди идут на работу. Тем не менее, ребенок был в опасности, - отметили в следственном отделе Воркуты.

Известно, что мать ребенка не состояла на учете по беременности и это сильно затрудняет ее поиски. По данному факту возбуждено дело по статье «Оставление в опасности».

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