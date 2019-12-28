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На сыктывкарской станции юннатов появится малыш-ягненок

На сыктывкарской станции юннатов появится малыш-ягненок

28 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
pxhere.com/Новорожденный барашек станет отличным пополнением зверинца
Его рождения ждут аккурат к Новому году

В республиканском центре экологического образования в столице Коми ждут пополнения коллекции животных. Совсем скоро там родится маленький ягненок. Об этом со ссылкой на директора учреждения Андрея Безносикова сообщает «Комиинформ».

По словам руководителя станции юннатов, сотрудники с нетерпением ждут ягнения овечки, которая живет в центре. Интересно, что в прошлом году Андрею Безносикову довелось провести Новый год, как раз принимая на свет ягненка:

- Мы ждем ягненка со дня на день, будет символично, если он тоже появится с 31 на 1 января. В принципе, это единственное запланированное пополнение зоопарка. В ближайшее время не планируем серьезного увеличения коллекции животных, хотя на всякий случай держим несколько пустующих клеток, - отметил директор РЦЭО.

Продолжая тему добрых и необычных новостей, 18 декабря работники всех ЗАГСов страны отмечали свой профессиональный праздник, и по счастливой случайности в этот день работникам из Инты довелось зарегистрировать очень необычный брак. Его заключила пожилая 70-летняя пара с такой историей, которой можно только позавидовать.

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