Новогоднее настроение, яркие образы и гранж: 7 фото сыктывкарских красавиц из Instagram

Новогоднее настроение, яркие образы и гранж: 7 фото сыктывкарских красавиц из Instagram28 декабря 2019
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@22_swetlana_
Девушки радуют своими публикациями
Еще немного и наступит Новый год, а значит пора полюбоваться новыми яркими фото сыктывкарских красавиц, которые настроят вас на атмосферу праздника! Портал PG11.ru предлагает подборку 7 инстаграмщиц, которая приведет ваши глаза в восторг!
@kristina_tomsha_
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@innochka_11.09
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@olgadous
Позади меня мир... Внутри вкусный зефир. Мне сначала нужно было сойти с ума, чтоб подключится к всемирному разуму. Мне сначала нужно было войти в ситуации: "терять больше нечего", чтоб обрести себя и все остальное. Не ругай путь, по которому тебя ведут. Ты даже не знаешь, что в этот момент, ты на руках бога.
@yuraneva.p
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@22_swetlana_
Прямо с этой минуты начни контролировать свою жизнь. Ты - хозяин своей судьбы. Это твоя игра, и ты устанавливаешь правила. Ищи своё призвание - и оно будет поддерживать в тебе горение жизни. И помни: прошлое и будущее - не существует. Есть только ты. Здесь и сейчас. @peacockbyphoto #сыктывкаркоми #скороновыйгод #pg_beauty
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