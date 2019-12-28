Новогоднее настроение, яркие образы и гранж: 7 фото сыктывкарских красавиц из Instagram

Еще немного и наступит Новый год, а значит пора полюбоваться новыми яркими фото сыктывкарских красавиц, которые настроят вас на атмосферу праздника! Портал PG11.ru предлагает подборку 7 инстаграмщиц, которая приведет ваши глаза в восторг!

@kristina_tomsha_

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@russiangirl_sportsmen

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@19_katerinka

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@innochka_11.09

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@olgadous

Позади меня мир... Внутри вкусный зефир. Мне сначала нужно было сойти с ума, чтоб подключится к всемирному разуму. Мне сначала нужно было войти в ситуации: "терять больше нечего", чтоб обрести себя и все остальное. Не ругай путь, по которому тебя ведут. Ты даже не знаешь, что в этот момент, ты на руках бога.

@yuraneva.p

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@22_swetlana_

Прямо с этой минуты начни контролировать свою жизнь. Ты - хозяин своей судьбы. Это твоя игра, и ты устанавливаешь правила. Ищи своё призвание - и оно будет поддерживать в тебе горение жизни. И помни: прошлое и будущее - не существует. Есть только ты. Здесь и сейчас. @peacockbyphoto #сыктывкаркоми #скороновыйгод #pg_beauty

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