«Просим помочь»: сыктывкарцы собирают подарки к Новому Году для одиноких детей

Сыктывкарцы организуют сбор подарков к Новому Году для одиноких детей из реабилитационного центра. Волонтёры очень надеются на поддержку жителей столицы Коми. Корреспондент портала PG11.ru выяснил, как помочь активистам.

Анастасия Воронова - один из координаторов популярного сообщества автомобилистов Smotra.ru в Сыктывкаре. Она рассказала об акции «Детки - конфетки». 29 декабря с 14.00 до 15.30 активисты ждут горожан около светящегося куба «Подарок» на Театральной площади. Любой может принести подарок, а автомобилисты передадут его детям из реабилитационного центра в Верхнем Чове.

- Каждый год мы стараемся помогать детям из Сыктывкара. Это не первая наша акция. К сожалению, в этом году у нас не получилось выехать в детский дом. И мы решили, что год надо закончить красиво. Клуб приобрел ростовую игрушку Джери, которую мы берем с собой на соревнования по автоспорту. Вот и на акцию Джери пойдет с нами, рядом с ним будет стоять коробка для подарков детям. Все сладости, которые мы соберем, передадим в центр. Раньше мы уже туда отправляли подарки и вещи. Хотим сделать сюрприз: неожиданно приехать 30 числа. Очень просим сыктывкарцев нам помочь, ведь спонсоров у нас нет. Чужих детей не бывает. Есть те, которым просто в жизни сложнее..., - рассказала Анастасия Воронюк.

В реабилитационном центре в Верхнем Чове живут несовершеннолетние дети. Это не сироты, у них есть родители, но по каким-то причинам ребята на время остались совсем одни, без родственников. Теперь они встретят Новый год в реабилитационном центре без семейного тепла.

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