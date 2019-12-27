Парень из Сыктывкара собирает деньги, чтобы его матери не ампутировали ноги

Сыктывкарец в соцсетях собирает деньги для больной матери. Парень боится, что без сложной операции ей ампутируют ноги. Всего требуется 200 000 рублей, из которых 43 тысячи уже собрали.

18-летний сыктывкарец Жан Смирнов ищет деньги, чтобы сделать операцию для своей 50-летней матери Жанны. Сам парень учится на повара-кондитера в техникуме и не может подрабатывать, чтобы накопить хоть какую-то сумму.

- Моя мама давно больна сахарным диабетом, она инсулинозависимая, инвалид 2 группы. Из-за этого у нее много сопутствующих заболеваний. Только на глаза ей сделали 14 операций! Но главное сейчас - спасти маме ногу!

- У нее закупорка сосудов в нижних конечностях, из-за этого ноги сильно отекают, болят и гноятся. В Эжвинской больнице решили просто ампутировать её, так им проще. Но мы знаем врача из Ленинградской области, который уже лечил маму. Он обещает сохранить ей ноги и продлить жизнь, - рассказал расстроенный Жан Смирнов.

Чтобы провести операцию на ногу, требуется 200 000 рублей. 43 тысячи уже собрали. Операция планируется в январе, поэтому молодой человек в отчаянии. Он учится, подработать у него нет возможности, потому что сразу после учебы бежит домой ухаживать за больной мамой.

Если вы хотите помочь Жанне Смирновой, это можно сделать переводом на карту по номеру телефона: 89042701267 или по номеру карты «Сбербанка» 2202 2005 5694 6281 на имя Смирнова Жанна Васильевна. Ставьте пометку «на операцию».

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