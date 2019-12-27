Сыктывкарское СМИ оштрафовали за статью на коми языке

Сыктывкарский портал «7х7» получил штраф от Роскомнадзора. Причиной стала статья блогера Николая Удоратина, которая была написана на языке коми. Об этом сообщает medusa.io.

По информации источника, иск к изданию подал Роскомнадзор региона. В Суде сочли, что тексты на коми нарушают порядок распространения СМИ, так как в 2010 году при регистрации журнала языком распространения указали русский. В связи с этим «7х7» обязали заплатить 20 тысяч рублей.

Как считает директор издания Павел Андреев, штраф на самом деле является результатом «системной работы Роскомнадзора» против издания:

- У нас есть подтверждения, что со стороны руководства регионального надзорного органа были указания сотрудникам искать разные формальные поводы, чтобы к нам придраться, - заявил директор «7х7».

Как отмечает meduza, в 2018 году порталу тоже назначили штраф, но куда более серьезный, как и причина – 800 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Тогда поводом стало интервью с членом Либертарианской партии Михаилом Световым, несмотря на то, что материал был работой блогера, а не редакционным.

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