Стало известно, какая погода ждет сыктывкарцев на новогодние праздники

Теплый декабрь заканчивается и впереди долгожданный семейный праздник — Новый год. Портал PG11.ru выяснил у синоптиков, какая погода ждет сыктывкарцев в праздничную ночь.

В Сыктывкаре последняя неделя 2019 года будет неустойчивая погода, сообщают в ЦГМС Коми. Ожидается, что в период с 27 по 30 декабря под влиянием повышенного атмосферного давления установятся морозы. Температура воздуха будет от -8 до -15 градусов. В ночь на воскресенье 29 декабря предполагается понижение до -17...-22 градусов. Это будет самая морозная ночь уходящего декабря.

В канун Нового года погода поменяется. Под влиянием атлантического циклона начнётся снег, усилится ветер с порывами до 12-14 метров в секунду. Предварительно потеплеет до - 2...-4С.

А в новогодние каникулы под влиянием циклонов синоптики обещают неустойчивую погоду. Циклоны принесут снег, повышение температуры воздуха, а на востоке — похолодание.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»