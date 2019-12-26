Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Александра Рукавишникова сняли с должности директора сыктывкарского АТП №1

Александра Рукавишникова сняли с должности директора сыктывкарского АТП №1

26 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru / Александра Рукавишникова сняли с должности директора САТП №1
На место руководителя уже назначили Дмитрия Чепурнова

В Сыктывкаре с должности директора САТП №1 досрочно сняли Александра Рукавишникова. На его место уже назначили Дмитрия Чепурнова. Об этом объявление появилось на стенде в самом автопавильоне.

24 декабря на должность директора САТП №1 назначили Дмитрия Чепурнова. До этого руководителем значился Александр Рукавишников, который проходил по уголовному делу. Напомним, что его подозревали в коммерческом подкупе, растрате и незаконном образовании юридического лица. В январе 2019 года его признали непричастным к первой статье — уголовное дело прекратили. По остальным эпизодам суды продолжаются, но Александр Рукавишников вины не признает.

В сентябре с Рукавишникова сняли домашний арест и назначили меру пресечения — подписку о невыезде. С тех пор он продолжал работать на предприятии.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Закон Общественный транспорт

Читайте также: Мужчина порезал ножом продавца овощного магазина в Коми.

Новость дня

80 метров гирлянды и скотч: как сыктывкарец превратил свой «Крайслер» в новогоднее авто Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«На перекрестке стоял волк»: сыктывкарец заснял зверя на видео Читать
сегодня
Уродливую елку из Коми показали на «Первом канале» (видео) Читать
сегодня
Глава Коми читает роман о дружбе и слушает «Металлику» Читать
Посмотреть все
23 декабря Подарки, ковры и качели: топ 7 предложений, где купить товары для дома почти даром
23 декабря Где найти рецепт счастья в Сыктывкаре?
23 декабря Чем полезны молочные продукты и нужно ли употреблять их каждый день?
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Россиянам рассказали, как в два раза повысить пенсию
19 декабря
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
19 декабря
Владимир Путин о пенсионной реформе: «Никаких изменений не планируется»
17 декабря
Материнский капитал в России предложили выдавать в три раза быстрее
14 декабря
17-летний лыжник погиб в ДТП после соревнований в Сыктывкаре
Посмотреть все

Новости афиши

25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
01 декабря 2019, 13:55
В Сыктывкаре пройдет фестиваль экологичного образа жизни
19 ноября 2019, 10:30
В Сыктывкаре покажут фильм о самой известной независимой газете России
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru