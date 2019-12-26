Александра Рукавишникова сняли с должности директора сыктывкарского АТП №1

В Сыктывкаре с должности директора САТП №1 досрочно сняли Александра Рукавишникова. На его место уже назначили Дмитрия Чепурнова. Об этом объявление появилось на стенде в самом автопавильоне.

24 декабря на должность директора САТП №1 назначили Дмитрия Чепурнова. До этого руководителем значился Александр Рукавишников, который проходил по уголовному делу. Напомним, что его подозревали в коммерческом подкупе, растрате и незаконном образовании юридического лица. В январе 2019 года его признали непричастным к первой статье — уголовное дело прекратили. По остальным эпизодам суды продолжаются, но Александр Рукавишников вины не признает.

В сентябре с Рукавишникова сняли домашний арест и назначили меру пресечения — подписку о невыезде. С тех пор он продолжал работать на предприятии.

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