Александра Рукавишникова сняли с должности директора сыктывкарского АТП №1

Александра Рукавишникова сняли с должности директора сыктывкарского АТП №126 декабря 2019
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PG11.ru / Александра Рукавишникова сняли с должности директора САТП №1
На место руководителя уже назначили Дмитрия Чепурнова
В Сыктывкаре с должности директора САТП №1 досрочно сняли Александра Рукавишникова. На его место уже назначили Дмитрия Чепурнова. Об этом объявление появилось на стенде в самом автопавильоне.
24 декабря на должность директора САТП №1 назначили Дмитрия Чепурнова. До этого руководителем значился Александр Рукавишников, который проходил по уголовному делу. Напомним, что его подозревали в коммерческом подкупе, растрате и незаконном образовании юридического лица. В январе 2019 года его признали непричастным к первой статье — уголовное дело прекратили. По остальным эпизодам суды продолжаются, но Александр Рукавишников вины не признает.
В сентябре с Рукавишникова сняли домашний арест и назначили меру пресечения — подписку о невыезде. С тех пор он продолжал работать на предприятии.
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