Звезда YouTube испекла коми шаньги в этнопарке и примерила удорский костюм (видео)

В Сыктывкар приехала звезда YouTube и участница известного в Интернете дуэта «Боня и Кузьмич» Юлия Старикова. Она выступает вместе со своим напарником на предновогодних шоу в одном из ресторанов столицы Коми. А в перерывах девушку познакомили с традициями Коми. В один из дней Юлию отвезли в финно-угорский этнопарк, где она пекла шаньги и примеряла национальный удорский костюм.

С 20 декабря в одном из ресторанов Сыктывкара проходят новогодние шоу. Приглашенными звездами стали участники дуэта «Боня и Кузьмич». Они известны своими пародиями на клипы мировых звезд. В свое время ролики набрали более миллиона просмотров. В свободное от выступлений перед сыктывкарцами время Юлия Старикова активно познает коми культуру. 25 декабря «Боня» поехала в финно-угорский этнопарк.

- Юлия познакомилась с экзотикой быта северных оленеводов, с радостью покормила лосих Моню и Мулю, научилась печь коми шаньги, рисовать нефтью и надела праздничный удорский наряд, - рассказывают представители этнопарка.

Вспомните, кто такие «Боня и Кузьмич» по видеоролику ниже.

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