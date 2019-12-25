Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Массовая драка около ночного клуба Сыктывкара: двое избили пьяных тусовщиков (видео)

Массовая драка около ночного клуба Сыктывкара: двое избили пьяных тусовщиков (видео)

25 декабря 2019 Возрастное ограничение: 16+
Скриншот видео Александра / В Сыктывкаре около ночного клуба произошла пьяная драка
Таксист заснял происшествие на видео

В Сыктывкаре на крыльце ночного клуба произошла массовая драка. Один из очевидцев запечатлел происшествие на видео. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с горожанином и узнал подробности уличной потасовки.

Драка произошла в ночь с 20 на 21 декабря около 2.00 на крыльце сыктывкарского клуба «Озон». Между мужчинами разгорелся конфликт, который закончился дракой. Таксист, который неподалёку ожидал заказ, снял потасовку на видео.

- Сначала эти четверо подошли ко мне и начали хамить. Типа почему я тут стою. Потом на крыльце клуба они заметили двух парней и начали на них наезжать. Разговаривали они мало, о чем - я не слышал. Затем сразу началась драка. В итоге два парня нахлобучили этих выскочек, - рассказал автор видео Александр.

На днях, 23 декабря на полу торгового центра в Сыктывкаре внезапно умерла женщина. Ей стало плохо и она скончалась до приезда скорой помощи. Медики лишь подтвердили смерть и вызвали полицию.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Видео Криминал

Читайте также: На границе с Коми вертолет проскочил взлетную полосу и упал на бок.

Следующая новость

Новость дня

80 метров гирлянды и скотч: как сыктывкарец превратил свой «Крайслер» в новогоднее авто Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«На оленях утром ранним»: в Коми по дороге мчалась упряжка с санями (видео) Читать
сегодня
80 метров гирлянды и скотч: как сыктывкарец превратил свой «Крайслер» в новогоднее авто Читать
сегодня
Житель Коми, который выиграл в лото 29 миллионов, рассказал про вещий сон Читать
Посмотреть все
23 декабря Чем полезны молочные продукты и нужно ли употреблять их каждый день?
23 декабря Подарки, ковры и качели: топ 7 предложений, где купить товары для дома почти даром
23 декабря Где найти рецепт счастья в Сыктывкаре?
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
Россиянам рассказали, как в два раза повысить пенсию
19 декабря
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
19 декабря
Владимир Путин о пенсионной реформе: «Никаких изменений не планируется»
17 декабря
Материнский капитал в России предложили выдавать в три раза быстрее
14 декабря
17-летний лыжник погиб в ДТП после соревнований в Сыктывкаре
Посмотреть все

Новости афиши

25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
01 декабря 2019, 13:55
В Сыктывкаре пройдет фестиваль экологичного образа жизни
19 ноября 2019, 10:30
В Сыктывкаре покажут фильм о самой известной независимой газете России
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru