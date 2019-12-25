Массовая драка около ночного клуба Сыктывкара: двое избили пьяных тусовщиков (видео)

В Сыктывкаре на крыльце ночного клуба произошла массовая драка. Один из очевидцев запечатлел происшествие на видео. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с горожанином и узнал подробности уличной потасовки.

Драка произошла в ночь с 20 на 21 декабря около 2.00 на крыльце сыктывкарского клуба «Озон». Между мужчинами разгорелся конфликт, который закончился дракой. Таксист, который неподалёку ожидал заказ, снял потасовку на видео.

- Сначала эти четверо подошли ко мне и начали хамить. Типа почему я тут стою. Потом на крыльце клуба они заметили двух парней и начали на них наезжать. Разговаривали они мало, о чем - я не слышал. Затем сразу началась драка. В итоге два парня нахлобучили этих выскочек, - рассказал автор видео Александр.

На днях, 23 декабря на полу торгового центра в Сыктывкаре внезапно умерла женщина. Ей стало плохо и она скончалась до приезда скорой помощи. Медики лишь подтвердили смерть и вызвали полицию.

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