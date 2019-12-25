Житель Коми, который выиграл в лото 29 миллионов, рассказал про вещий сон

В Коми наконец-то нашлись победители грандиозного лото с призом в 29 миллионов рублей. По словам одного из них, перед выигрышем ему приснился странный сон про НЛО. О том, что теперь счастливчики будут делать со своим выигрышем, рассказали в пресс-службе «Столото».

Напомним, Счастливый билет обошелся жителю Коми всего в 100 рублей, а выиграл сразу два приза: так называемый приз первого тура – 100 тысяч рублей – и 29 миллионов 276 тысяч 393 рубля. Это был рекордный накопленный суперприз. Суммарно победителю досталось 29 376 393 рублей.

Призерами оказались жители Коми Галина Братенкова и Александр Кожевин. По словам счастливых победителей, участие в лотереях супруги считают участие в лотереях своим хобби, но тщательно подходят к покупке билетов: смотрят на числа, чтобы там были их любимые цифры и даты рождения близких. А за день до победы главе семьи приснилось кое-что странное:

- Ночью перед розыгрышем я увидел сон, где над нашим домом кружилась летающая тарелка. Через какое-то время она приземлилась у нас на участке. Я почувствовал, что это добрый знак. Соседи пытались отщипнуть от корабля кусочек. Но самый большой ухватила Галя. Кстати, именно она и вытянула счастливый билет! — рассказывает мужчина.

Утром Александр занимался домашними делами, а Галина смотрела трансляцию тиража по телевизору.

- Я и заметить не успела, как верхняя строчка в билете закрылась за пять ходов. Ведущая радостно поздравила жителя Коми. Я вскочила и побежала к мужу, чтобы сообщить о случившемся. Это невероятно! — делится женщина.

Потратят деньги супруги на свои давние мечты. Они уже решили, что постоят гараж, дом и хлев для домашнего хозяйства: кур, коз, овец и кроликов. Кроме того, победители намерены купить новый автомобиль, сделать подарки своим дочерям и обеспечат им высшее образование. А ближайшим летом пара поедет на море. Кстати, Галина работает в школе простым учителем математики, а Александр – военный на пенсии и занимается ремонтом автомобилей.

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