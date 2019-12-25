В Москве житель Коми пришел в здание ФСБ и попал в психушку

24 декабря в столице России произошло нечто странное: в здание ФСБ на Лубянке заявился житель Ухты, который вел себя настолько неадекватно, что его увезли в психиатрию. Об этом сообщает агентство «Москва».

Известно, что странного мужчину задержала полиция, а в дежурной части ему вызвали скорую психиатрическую помощь. Как оказалось, это был 35-летний ухтинец. Зачем ему понадобилось устраивать «представление» в приемной ФСБ и что именно он сделал, выяснится в ходе проверки.

Напомним, что не так давно, 19 декабря, у того же здания произошел еще один инцидент: мужчина с карабином напал на сотрудников. Он застрелил одного человека и ранил еще пять, один из который в последствии скончался. Нападавшего убили ответным огнем.

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