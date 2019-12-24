Фото дня в Сыктывкаре: уставший Дед Мороз и спящий снеговик

Фото дня в Сыктывкаре: уставший Дед Мороз и спящий снеговик24 декабря 2019
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Роман Кулик / Странные сказочные персонажи расположились недалеко от филармонии
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24 декабря в столице Коми заметили волшебных персонажей, которые выглядели так, будто уже устали от предновогодних хлопот. Да так сильно, что буквально сдулись и присели отдохнуть у беседки. Это были огромные куклы деда мороза и снеговика, которых обнаружили возле беседки в центре города. Это немного печальное и забавное зрелище попадает в нашу ежеденвную рубирку «Фото дня».
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24 декабря 2019, 17:55