Фото дня в Сыктывкаре: уставший Дед Мороз и спящий снеговик

24 декабря в столице Коми заметили волшебных персонажей, которые выглядели так, будто уже устали от предновогодних хлопот. Да так сильно, что буквально сдулись и присели отдохнуть у беседки. Это были огромные куклы деда мороза и снеговика, которых обнаружили возле беседки в центре города. Это немного печальное и забавное зрелище попадает в нашу ежеденвную рубирку «Фото дня».

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