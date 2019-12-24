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Фото дня в Сыктывкаре: уставший Дед Мороз и спящий снеговик

Фото дня в Сыктывкаре: уставший Дед Мороз и спящий снеговик

24 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Роман Кулик / Странные сказочные персонажи расположились недалеко от филармонии
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24 декабря в столице Коми заметили волшебных персонажей, которые выглядели так, будто уже устали от предновогодних хлопот. Да так сильно, что буквально сдулись и присели отдохнуть у беседки. Это были огромные куклы деда мороза и снеговика, которых обнаружили возле беседки в центре города. Это немного печальное и забавное зрелище попадает в нашу ежеденвную рубирку «Фото дня».

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

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