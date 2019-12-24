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Как правильно выбирать красную икру: инструкция для сыктывкарцев

Как правильно выбирать красную икру: инструкция для сыктывкарцев

24 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Если соблюдать все эти правила, то вы гарантированно купите качественный продукт

Перед новогодними праздниками жители страны закупаются продуктами. Традиционно в это время к столу подают такой деликатес, как красная икра. Но как правильно выбрать ее? Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора региона.

Икра лососевых рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга и форель – очень ценный продукт. Красная икра – это источник легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, а также витаминами и кислотами.

В преддверии праздников следует вспомнить о правилах выбора этого деликатеса:

  • не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;
  • внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;
  • маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри;
  • не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213;
  • крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;
  • икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;
  • натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;
  • натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;
  • если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду;

Хранить красную икру нужно исключительно в холодильнике. Температура обычно указана на упаковке товара. Соблюдение всех этих условий гарантирует качество продукта. Отметим, что в открытой железной банке икру лучше не держать – ее нужно переложить в стеклянную тару.

Если вы покупаете икру, и у вас возникают сомнения, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации для проведения проверочных мероприятий с лабораторным контролем.

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А вы будете покупать красную икру на Новый год? Пишите в комментариях.

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