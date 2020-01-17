Как и где особые дети учатся жить по-взрослому: фоторепортаж из сыктывкарского центра

В Сыктывкаре уже почти год существует некоммерческий проект «Теплый дом». Это уютное и довольно просторное гнездышко для подростков и уже взрослых «детей» с особенностями, в котором они могут совершенствовать социально-бытовые навыки. О жизни воспитанников и о самом центре порталу PG11.ru рассказала руководитель «Теплого дома» - Надежда Позиховская.

- Большинство особых детей находится под гиперопекой своих родителей и теряют способность быть самостоятельными, часть детей, наоборот, предоставлены сами себе на слишком большую часть дня из-за занятости родителей. И той, и другой части мы способны помочь. Это человечная и необходимая альтернатива психо-неврологическим интернатам. - рассказывает Надежда.

Посетителей «Теплого дома» встречает просторная прихожая, где можно взять бахилы или сменить обувь. Также недалеко от входа есть небольшая зона отдыха с диваном. На одной из стен находится собранный с любовью коллаж из фотографий участников самой первой смены.

- В июне прошла первая большая смена. В ней участвовали подростки, которые еще учатся в школе. Основная часть ребят находится на индивидуальном обучении и поэтому в классе, в коллективе у них начинаются проблемы с общением. Дети с аутизмом имеют особые трудности в налаживании контактов с окружающими, поэтому наша задача - научить их не только бытовым вещам, рукоделию, но и помочь им разобраться в сложностях общения, научить различать эмоции, правильно реагировать на юмор или агрессию.

В центре есть две уютные комнаты отдыха, в каждой из них по две кровати - тоже своеобразные тренажеры, на которых воспитанники «Теплого дома» учатся аккуратно заправлять постель.

- Многие наши воспитанники могут жить самостоятельно, при условии, что периодически к ним будет заглядывать социальный работник, проведывать, контролировать, все ли в порядке, все ли получается.

- Во Владимире, где мы недавно были, существуют квартиры сопровождаемого проживания. К примеру: родители пяти детей купили пятикомнатную квартиру, и вот там их дети живут под присмотром соцработника, спокойно занимаются своими делами, кто-то даже работает.

- К сожалению, мы не можем использовать «Теплый дом» как полноценную тренировочную квартиру, к примеру, месячного проживания. Здесь нет условий для круглосуточного пребывания.

В квартире есть небольшая библиотека. В ней кроме пока скромного количества книг также хранятся настольные игры, пара швейных машинок, полученных в дар и уже раскроенная ткань - воспитанники проявили интерес с шитью.

- Мы будем пробовать шить постельное белье. Хотелось бы, чтобы ребята все-таки работали, а не только делали хоть и полезные в плане развития, но не слишком продаваемые поделки. Хочется, чтобы они могли зарабатывать своим трудом.

В одной из комнат отдыха удалось побеседовать с одним из воспитанников центра - Евгением. Он окончил автомеханический техникум, а совсем недавно получил приглашение на работу дворником. Несмотря на трудности, Евгений вполне уверен в том, что у него все будет получаться.

- Проблема в чем: они выпустились из техникума, образование вроде как есть, а на работу их никто не берет, да и непонятно, смогут ли они работать. К сожалению, в республике совершенно не развито сопровождаемое трудоустройство, - объясняет Надежда, почему так трудно найти работу обитателям «Теплого дома».

Воспитанники организации учатся ходить в магазин, разумно тратить деньги, занимаются рукоделием, чтобы иметь возможность самостоятельно организовать свой досуг, учатся готовить себе еду, даже банально ухаживать за собой, поэтому в квартире есть и душевая. Маленькая, но очень уютная и стильная кухня отлично подходит для того, чтобы учиться готовить. Кухня объединена со столовой-гостиной, где проводятся занятия. Сегодня это кружок по выжиганию под руководством Василия Львовича. Также в «Теплом доме» совсем недавно стартовали занятия по гитаре.

- У двоих ребят получается прямо очень хорошо, - видно, что Надежда искренне гордится успехами своих воспитанников.

Практически на каждой стене располагаются разнообразные заметки по правилам хорошего тона и просто советы, в столовой есть белые доски для планирования дня и занятий, планирования покупок. На сегодняшний день в штате организации три постоянных педагога, иногда как педагог выступает сама Надежда.

- Многим, особенно молодым педагогам, работающим с особенными детьми, первое время очень трудно бороться с жалостью. Но, переступив через нее, понимаешь, что ей не место в работе педагога. Главное - дать необходимые знания, помочь жить в этом мире тем, к кому этот мир может быть очень жестоким.

- Итоги нашей работы мы подводим регулярно и постоянно пожинаем плоды нашего труда. Если Евгений сможет выйти на работу, то это будет довольно крупный шаг для него и действительно масштабный успех для нас, но не стоит забывать, что для наших воспитанников научиться мыть посуду, ходить в магазин - результат! Даже не бояться шума пылесоса - результат! Те ребята, которые могут без особых проблем трудоустроиться, не нуждаются в таких организациях, как наша. Пока что достижения наших воспитанников - это удачный поход в магазин, вежливая беседа или аккуратный рисунок.

«Теплый дом» продолжает развиваться:

- В прошлом году мы выиграли грант, им была предусмотрена очень маленькая сумма на ремонт, основную часть собирали всем миром. Деньги гранта пошли на частичное оборудование квартиры и на зарплату педагогов. Просто так редко кто оказывает поддержку, в основном все по просьбе. Мы стараемся сотрудничать с разными организациями, посещаем музеи, мастер-классы.

Надеемся, что этот проект не только продолжит свое существование, но и получит дальнейшее развитие.

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