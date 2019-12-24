Как создать идеальное резюме и найти работу: советы сыктывкарского специалиста

Сыктывкарцы рассказали, что по нескольку лет не могут найти работу. Являются ли ошибки в резюме одной из причин? В этом порталу PG11.ru помог разобраться сыктывкарец Александр Панев, специалист по подбору персонала в управляющей компании одной из крупных федеральных сетей пиццерий. Он поделился секретами создания идеального резюме.

- Резюме является точкой первого контакта работодателя и кандидата на вакансию. Плохое резюме может создать неверное первое впечатление о вас, а если в нем не содержится важная информация о навыках, вашу кандидатуру, скорее всего, сразу отклонят.

Включайте в резюме следующие пункты:

Ф.И.О.;

Цель резюме: объясните, на какую должность вы претендуете и почему вы подходите для нее;

Ваши дата рождения, семейное положение, контактные данные;

Информация об образовании;

Информация о профессиональном опыте работы;

Должностные обязанности: чем конкретно вы занимались на предыдущем месте работы;

Ваши достижения;

Личностные качества;

Дополнительная информация: есть ли у вас водительские права, какие языки знаете, владеете ли компьютером и специальными программами, если эти навыки необходимы, иначе это лишь лишняя информация, затрудняющая чтение резюме.

Пишите хорошее сопроводительное письмо

- Большинство кандидатов не уделяют внимания сопроводительному письму, а ведь это шанс сообщить важную информацию и продемонстрировать свою заинтересованность работодателю. Сайты по поиску работы предоставляют стандартный шаблон сопроводительного письма, но он не подойдет. Такой шаблон несет нулевую информацию, я обычно расцениваю это как отсутствие сопроводительного письма.

Сопроводительное письмо должно быть индивидуальным, но в целом придерживайтесь такого формата:

Приветствие;

Мотивация: что вас заинтересовало в вакансии и компании;

Навыки: сделайте особый акцент на том, что действительно будет полезно работодателю и чем бы вы хотели заниматься;

Побудите к действию: например, «Заранее спасибо за ответ» и оставьте информацию о том, каким образом и во сколько с вами можно связаться.

Расскажите, чем вы занимались

- Часто кандидаты указывают места и сроки работы, но забывают рассказать о том, чем они занимались, какие перед ними стояли задачи. Постарайтесь кратко рассказать о своей истории работы на прошлых местах.

Помогите работодателю найти вас

- Оставьте несколько вариантов для связи и укажите самый удобный для вас способ. Будет еще лучше, если укажите ваши соцсети - через них тоже можно оперативно связаться.

- Если вы составляете резюме сайте по поиску работы, тогда обязательно укажите ваши навыки в специальном поле. Это сильно упростит поиск вашего резюме в базе. Если работодатель ведет активный найм, а ваши навыки подходят под профиль вакансии, то он обязательно найдет вас в базе и сам вам напишет.

Будьте внимательны

- Всегда проверяйте, не допустили ли вы опечаток в номере телефона, электронной почте, никнейме. Постарайтесь не допускать грамматических и пунктуационных ошибок в тексте. Понимаю, что этот совет звучит банально, но вы не поверите, как часто я сталкиваюсь с опечатками.

Обновляйте информацию

- Временами я получаю резюме, информация в которых устарела. Кандидат не указывает опыт работы за последние несколько лет, не обновляет зарплатные ожидания, город проживания, желаемую должность и другое. Если в резюме указан другой город, я скорее всего откажу этому кандидату, так как мы не всегда готовы перевозить сотрудника. Случалось, что кандидат перезванивал и сообщал, что уже живет в другом городе и его не надо перевозить. С актуальной информацией можно избежать потери времени.

Будьте открыты и честны

- Эта рекомендация связана не только с резюме, а со всем общением с работодателем: будьте честны при первом звонке, во время интервью, при выполнении тестовых заданий. Я всегда рассказываю про плюсы и минусы работы на должности, которую рассматривает кандидат, ведь мы хотим найти человека для долгосрочного сотрудничества, и он должен быть готов ко всему. Такие же ожидания и к соискателю: здорово, если вы расскажете о своих плюсах и минусах, о своих ожиданиях от работы, о желаниях расти и развивать конкретные навыки. Это поможет работодателю принять взвешенное решение и в будущем построить с вами правильную коммуникацию.

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