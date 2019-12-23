Крыса в доме: как сыктывкарцам ухаживать за символом года

Наступает год Белой Металлической Крысы. Многие захотят завести символ года у себя дома. Как правильно ухаживать за крысами, выяснил портал PG11.ru

К сожалению, крысиный век недолог. Эти маленькие домашние питомцы смогут быть рядом с вами лишь пару лет, но в ваших силах сделать так, чтобы эту недолгую жизнь не наполняли болезни и дискомфорт. О том, как это сделать, рассказал ветеринарный врач Евгений Пешкин:

Есть ли какие-то различия в уходе за белыми и серыми декоративными крысами?

Вариация окраски не влияет на различия в содержании.

Как долго живут крысы?

В среднем 3 года, но в последнее время крысы живут все меньше, потому что их разводят без контроля, у животных ослабляется иммунитет и развиваются генетические заболевания.

Где они должны жить, чтобы им было комфортно?

Лучше всего для декоративной крысы подойдет большая просторная клетка с гамаками и полками. Крыса - это социальное существо, которое нуждается в общении с себе подобными или с человеком. Если вы заводите одного питомца, то уделяйте ему хотя бы 1 час свободного времени, иначе крыса будет скучать и болеть.

Что нужно класть на пол?

В качестве подстилки можно использовать хорошо впитываемый материал. Хорошо себя зарекомендовал древесный или кукурузный наполнитель.

Как часто едят крысы и что они едят?

Крысы относятся к всеядным, но, балуя своего питомца, нужно быть осторожней, так как они склонны к набору лишнего веса. Основным рационом должна быть специализированная зерно-смесь к которой можно добавить овощи, фрукты и даже лакомства со стола.

Что из «человеческой» еды можно давать крысе, а что ее может убить?

Можете дать в небольшом количестве отварные продукты: вареные яйца, макароны, картошку, каши. Категорически запрещено давать сладкое, жирное, копченое, жареное, соленое.

Много ли воды пьют крысы? Какая должна быть поилка?

Воды крысы пьют немного, но в клетке должен быть постоянный доступ к чистой питьевой воде. Удобней использовать автоматическую поилку для грызунов, но мыть ее и менять воду нужно ежедневно.

Какими заболеваниями могут страдать крысы? Какие ошибки в уходе могут приблизить появления таких проблем?

Чаще всего к нам на прием попадают крысы с заболеваниями легких. На втором месте паразитарные заболевания и на третьем пищевая непереносимость. К заболеваниям легких приводит инфекция, которая накапливается в грязных поилках, поэтому их нужно мыть ежедневно. Паразитов можно случайно занести с подстилкой или сеном, а с пищевой непереносимостью чаще приходят после новогодних праздников, когда бывает сложно устоять, чтобы не дать питомцу что-нибудь вкусненькое.

Также врач советует владельцам любых домашних животных не забывать о ежегодной вакцинации и о профилактических осмотрах два раза в год.

А у вас есть домашние питомцы? Расскажите о них в комментариях.