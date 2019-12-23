В Коми стая волков проникла в село под покровом ночи (видео)

В село Ыб ночью пришла стая волков. Их заметили уличные камеры видеонаблюдения. Запись появилась в группе «Жесть Коми».

13 декабря в село Ыб наведались волки. Стая из четырех лесных хищников пробежала неподалеку от местечка Ель и попала на камеру. На записи видно, что звери достаточно крупные. Они на несколько секунд задержались прямо перед объективом, поэтому их можно хорошо рассмотреть. Первый зверь остановился, чтобы подождать остальных, а затем все четверо пошли дальше.

Напомним, в прошлом году на ту же самую камеру тоже попала волчья стая. Они шли этой самой тропой мимо беседки, только тогда животных было сразу семеро. В тот раз в администрации поселения заявили, что никто не пострадал. По факту происшествия в управлении Ыба обратились в полиции и охотникам.

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А как по вашему, услышим ли мы об этой стае в ближайшее время снова? Пишите в комментариях.