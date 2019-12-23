Лед, скорость и снег из-под колес: в Сыктывкаре любители «Жигулей» устроили битву дрифтеров (фото)

В столице Коми прошли состязания по дрифтингу. Самые опытные, умелые и смелые участники боролись за звание лучшего дрифтера Сыктывкара. Портал PG11.ru подготовил фоторепортаж с места проведения заездов.

Соревнования проходили в два этапа: квалификация и парные заезды. По результатам квалификационных заездов в тройку лидеров вышли Даниил Шустиков (№8) - первое место, Сергей Габов (№7) - второе место и Андрей Баранов (№20) - третье. В парных заездах мало просто давать хороший угол (двигаться в контролируемом заносе) - важно уметь держать дистанцию, оставаясь рядом. Первым едет тот, кто показал лучший результат на квалификации. Задача второго - быть рядом и повторять то, что делает первый. Сложнее всего, конечно, второму - если соперник быстрый, то надо умудриться не отстать от него.

Парные заезды прошли 22 декабря, в живописном месте на выльгортских озерах. До 12 часов дня проходили тренировочные заезды, а в 13:00 начались соревновательные.

Корреспондент портала PG11.ru взял короткое интервью у единственной девушки среди участников - 19-летней Екатериной Минской (№38):

Давно ли вы участвуете в таких соревнованиях?

Это мои первые соревнования, но я несильно волнуюсь, поскольку опыт у меня в этом уже есть.

Почему вы увлеклись именно этим видом спорта?

Мой бывший молодой человек очень увлекался дрифтингом, мы вместе были на первых соревнованиях, вроде бы, в 2017 году, тоже на озере. Тогда у меня глаза и загорелись. Позже мы расстались, к сожалению, но увлечение осталось, даже усилилось. А вообще, я увлекаюсь автомобилями чуть ли не с рождения, поскольку мой отец - автомеханик.

Какой у вас стаж вождения?

Первый раз осознанно я села за руль уже в 9 лет. А права получила почти полтора года назад.

Какой у вас автомобиль?

ВАЗ-2107 «Жигули», инжекторный, мотор 1,6 литра.

Как машины готовят для таких соревнований?

Часто заваривают редуктор заднего моста, чтобы вращались сразу два колеса. Это необходимо для большей проходимости автомобиля. Также делают выворот колес, чтобы давать больший угол. Кто-то совершенствует моторы. Нет ничего запрещенного на соревнованиях в плане тюнинга - каждый делает, что в его силах.

Сколько стоит участие в Syktyvkar Winter Drift Cup?

1000 рублей с человека.

Нет ли к вам пренебрежительного отношения как к водителю из-за того, что вы - девушка?

Я довольно часто встречаюсь с подобным, но обычно не придаю этому значения. Меня смешит это гендерное разделение водителей. Я уверена, любой, кого я прокачу, поймет, что стереотип «женщина - плохой водитель» - ерунда.

Как вы готовитесь? Где тренируетесь?

Обычно это «кольцо», парковки у «Ленты», «Макси» и «Июня». Проблем с охраной ТЦ обычно не возникает, максимум, что может быть - нас попросят уехать.

Почему бортовой номер именно 38?

Изначально я хотела взять 66, потому что номер нашей семейной машины - 066, но он был занят. Потом хотела взять очень символичный для меня номер 666, но решила, что ни к чему возвращаться в прошлое, надо жить будущим. В конце концов выбрала 38 - мой госномер начинается на 3 и заканчивается на 8, ну и я живу в квартире №38.

Екатерина также рассказала о своих впечатлениях от самих соревнований:

Впечатления только хорошие, была в шоке от самой себя, что парные заезды проехала лучше, чем ожидалось. К счастью, также удалось обойтись без столкновений: парни иногда вылетали в сугробы, но ничего серьезного не случалось.

Ни один автомобиль не стал причиной серьезных проблем благодаря не только мастерству водителей, но и труду Павла Савицкого - техинспектора:

Я проверяю машины на технические неисправности. У кого шланги тормозные могут потечь, у кого аккумулятор не закреплен. Должны работать все габариты, руль не должен иметь большого люфта, разумеется, ремни безопасности должны быть в порядке. Проверяю, чтобы в машине не было ничего лишнего, чтобы не болталось при езде по всему салону. В основном все неисправности исправляются либо на месте, либо участники успевают съездить в город к мастерам, поэтому обычно от участия никого от заезда не отстраняем.

Сами участники тоже не забывают о своей безопасности - многие использовали шлемы для защиты головы. Также на мероприятии присутствовали сотрудники МЧС. Отдельного внимания заслуживает оригинальный внешний вид каждого автомобиля, почти каждый имеет какие-то уникальные рисунки, наклейки или просто необычную расцветку. Парные заезды завершились около 16:00, когда было уже довольно темно. Роман Кабанов (№111) занял первое место, Иван Комаровский (№1) стал вторым, а бронза досталась Антону Безручко (№13). Каждому достался памятный кубок и сертификат, подтверждающий участие в гонке. Победа Романа стала поводом для гордости его отца, Виктора Лобанова:

Я всегда положительно относился к увлечению сына автомобилями, дрифтинг - это тоже спорт, приходил болеть за сына и на соревнованиях 22 декабря. Было волнительно, но в глубине души я знал, что Рома одержит победу. Борьба была равной, его соперники тоже занимаются не первый год. Все прошло на высшем уровне, сплошной драйв!

Сын одной рукой держал ручку переключения передач, потому что у него вылетала третья передача, а другой рукой держал руль, так что можно сказать, что он победил одной рукой.

А вы хотели бы посетить такие соревнования? Пишите в комментариях.