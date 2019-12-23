«По следам Тарантино»: в Сыктывкаре возбудили дело против картонного Трампа

В столице Коми подали жалобу на рекламу кафе с Дональдом Трампом в известном ТРЦ. Результатом стало дело антимонопольной службы, которое возбудили против владельцев заведения. Об этом сообщает «Комиинформ».

Напомним, что у одного из кафе в ТРЦ «Макси» уже давно заметили картонное изображение Дональда Трампа, который держит на подносе бургеры и выражает свое одобрение жестом «палец вверх». Заявитель посчитал, что такая реклама недостоверна, так как неизвестно, действительно ли президент Америки одобряет это кафе.

В результате УФАС обратилась за разъяснением к специалистам, которые пояснили, что конструкция действительно является рекламой по ряду признаков и несет в себе нарушения:

- Из имеющихся материалов усматривается, что содержащиеся в рекламе сведения об одобрении объекта рекламирования Дональдом Трампом не соответствуют действительности, - заявили в рекламном совете.

Кроме того, в рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами:

- Дональд Трамп является действующим президентом США – главой исполнительной власти США с функциями главы государства и главнокомандующим вооруженными силами США, - добавили в ведомстве.

Напомним, недавно из-за шуточной рекламы с участием «прифотошопленного» Квентина Тарантино произошла похожая история. В посте в соцсети говорилось о том, что режиссер решил купить несколько квартир в новом жилищном комплексе. Реклама призывала не упускать шанс поселиться рядом со знаменитостью, но кому-то такой ход не понравился. В результате антимонопольная служба возбудила совсем не шуточное дело о недостоверной рекламе, ведь на самом деле Тарантино явно не собирался приезжать и тем более покупать квартиру.

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