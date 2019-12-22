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Суровый Тайсон, грустный Шархан и милая Луна-Уна: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

Суровый Тайсон, грустный Шархан и милая Луна-Уна: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

22 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Предоставлено волонтерами для PG11.ru / Кошки и собаки ищут новый дом в Сыктывкаре
Может, именно вы станете хозяином котика или собаки

Рубрика «Добрые руки» помогает животным из приюта искать семью. Сегодняшние герои ищут новых хозяев, которые будут любить их и оберегать. Портал PG11.ru собрал пять котиков и одну собаку, которые ищут дом прямо сейчас.

Тайсон

О, Боже, какой мужчина! Красив, обаятелен, слегка ревнив, чуть-чуть ленив. В общем, из «графьёв». Трехлетний кисулькен здоров, вредных привычек не имеет, лоток – на пять с плюсом, в еде не привередлив, кастрирован.
Долгим активным играм предпочитает длительное пузочесание. Если вам нужен мягкий, теплый и пушистый друг, то Тайсон тот, кто подойдет на эту роль лучше всего. Он вам и мурлыканье с барского плеча, и легкий массаж на ночь, и всю любовь своей огромной кошачьей души! Приезжайте! Знакомьтесь! Впустите в свою семью «голубую кровь»!

Луна-Уна

Молода девочка (около 1 года) с веселым именем Луна-Уна ищет своё место под солнцем, а лучше у вас под боком! Здорова, стерилизована, кошачьи дела - только в лоточек, в еде не привередлива. Котобарышня веселая, бодрая, активна, крайне деловая и очень красивая, бойкая девчонка, может за себя постоять. Приезжайте, познакомимся поближе, котобарышны ждет вас! Луна слегка эгоистичная натура, поэтому отдается в семью 1 питомцем.

Шархану

Матерого и бывалого уличного кота спасли с улицы с его большой котосемьей. После жизни в приюте Шархан стал ещё мощнее и мускулистей, шерстка стала мягче и белее. Он лежит в клетке, как барин, и во время уборки раздаёт ценные мяу-указания волонтерам!
Изменился нрав пушистика. Он стал доверять человеку и давать себя гладить. Шархан любит, когда чешут его пухлые щёчки. Конечно, он ещё не превратился в диванного котейку, но прогресс есть! Теперь он делает «кусь» от переизбытка чувств, но бывает и раззадорится по старой памяти и тогда кусает сильнее. Многострадальная кошачья душа Шархана начинает оттаивать, ему нужен друг и наставник, человек терпеливый и сильный духом, как и сам Шархан!

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Чтобы забрать себе одного из этих пушистиков, пишите в сообщения Сыктывкар. Pro Город. Новости.

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