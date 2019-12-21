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Погода в Сыктывкаре на 22 декабря: облачно и небольшой снег21 декабря 2019
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Фото Pixabay.com / Погода в Сыктывкаре на 22 декабря: облачно и небольшой снег
22 декабря в Сыктывкаре выпадет небольшой снег. Небо затянется облаками, но в течение дня они будут пропадать. Морозов пока нет, наоборот, температура по сравнению с предыдущим днем будет на пару градусов выше.
- Температура: -4...-6 °C
- Ветер: Ю, умеренный
- Облачно с прояснениями
- Днем небольшой снег
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