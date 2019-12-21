Погода в Сыктывкаре на 22 декабря: облачно и небольшой снег

22 декабря в Сыктывкаре выпадет небольшой снег. Небо затянется облаками, но в течение дня они будут пропадать. Морозов пока нет, наоборот, температура по сравнению с предыдущим днем будет на пару градусов выше.

Температура: -4...-6 °C

-4...-6 °C Ветер: Ю, умеренный

Облачно с прояснениями

Днем небольшой снег

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