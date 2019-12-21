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Гороскоп на 22 декабря: Овнам придется поговорить с близкими, а Львов что-то взбудоражит

Гороскоп на 22 декабря: Овнам придется поговорить с близкими, а Львов что-то взбудоражит

21 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Фото Pixabay.com / Гороскоп на 22 декабря 2019 года для всех знаков зодиака
Звезды расскажут, что вас ожидает

Овен

Романтические отношения — это не только приятные моменты, но и постоянная работа для лучшего понимания друг друга. Совместная ответственность сегодня может стать проблемой. Если вы устали нести общий груз на своих плечах, откровенно и честно поговорите с партнером об этом. Расскажите, что бы вы хотели изменить. Если человек заинтересован в развитии отношений, то пойдет навстречу.

Телец

Свидания не всегда должны быть посвящены прогулкам по городу в лучшем костюме или походу в дорогой ресторан. Иногда можно посвятить его решению домашних проблем. Например, вместе постирать вещи, убраться или приготовить вкусный ужин. Тельцы, сегодня можете не жаловаться второй половинке на высокую загруженность. Лучше попросите о помощи и проведите время вместе.

Близнецы

Легко требовать от близких людей поступков, которые вам кажутся правильными. Однако настоящая любовь предполагает принятие человека таким, какой он есть. Сделайте сегодня именно это. Поверьте, даже самые сложные отношения улучшаются, если изменить к ним подход.

Рак

«В конце только три вещи имеют значение: как сильно ты любил, как нежно ты жил и как грациозно отпускал не предназначенное тебе». Найдите минутку, чтобы подумать об этой буддистской мудрости. Теперь подумайте о своих отношениях с разными людьми. Возможно, некоторых из них стоит отпустить. Однако не рассчитывайте, что это будет легко.

Лев

Мы живем в мире, управляемом социальными сетями. Учитывая, насколько мы подвержены жизни других людей, легко неверно истолковать информацию, с которой вы столкнулись. Будьте осторожны, Львы — сегодня вас может что-то взбудоражить. Когда ваше эго потребует ответа, вспомните, что вы очень мало знаете о ситуации. Лучше всего провести исследование и успокоится, прежде чем что-то сказать.

Дева

Все лгут, Девы. Это неоспоримая истина. Каждый чего-то боится, а потому скрывает некоторые факты для самозащиты. Сегодня вы можете узнать, что близкий человек в чем-то вас обманывал. Постарайтесь сохранить спокойствие и понять причины, которые привели к обману. Они не обязательно оправдают человека, но дадут вам лучшее понимание ситуации.

Весы

Мы все хотели бы, чтобы любовь появилась в нашей жизни внезапно. Например, когда мы лежим в кровати и смотрим сериал. Правда в том, что мир так не работает. Постарайтесь сегодня оказаться там, где может быть ваша вторая половинка. Например, в любимом парке, кафе или другом заведении. Не избегайте случайных знакомств.

Скорпион

Небольшие изъяны и несовершенства тоже имеют свою красоту. Подумайте, есть ли в вашей жизни отношения, которые могли бы извлечь пользу из этого утверждения. Постарайтесь принять несовершенных людей — достаточно совсем чуть-чуть изменить точку зрения. Тогда раздражающие вас прежде вещи перестанут быть таковыми.

Стрелец

Сегодня вы можете лениться, хотя еще вчера были очень энергичным. Смена состояний — это нормально. Постарайтесь сегодня прислушаться к ритмам своего тела, вместо попыток выдавить из себя активность. Помните, что окружающие не смогут узнать о вашей усталости, пока вы им не скажите. Они — не экстрасенсы.

Козерог

Найдите минутку, чтобы подумать о своих страхах. Да, в вашей жизни было время, когда вы были слабыми и уязвимыми. Время, когда у вас не было средств, чтобы сопротивляться. Однако вы больше не тот человек. Вы нашли способ залечить старые раны и продолжить жить дальше. Так что не позволяйте прошлому подкосить вас.

Водолей

Неважно, кто сделает первый шаг. Главное — прервать молчание. Водолеи, вы уже давно это планировали. Возможно, вы не считаете себя ни в чем виноватым. Однако это не значит, что не нужно выслушать чужие аргументы. Помните, что откровенный обмен мнениями поможет вам стать гораздо ближе друг к другу.

Рыбы

Если вас пугают большие скопления людей, это не значит, что ваши выходные должны быть скучными. Танцевать под любимую музыку и отдыхать с любимыми друзьями — тоже весело. Позвоните одному из них и предложите встретиться. Скорее всего, уже накопилось достаточно тем для обсуждения.

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