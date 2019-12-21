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Фото дня: лесная рыжая бестия просит угощение

Фото дня: лесная рыжая бестия просит угощение

21 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
@aiada_
Горожане делятся удивительными фото в Instagram

Совсем не обязательно быть героиней сказки, чтобы встретить лесную зверюшку. Сыктывкарке удалось повстречать лису в нескольких километрах от города. Патрикеевна всем своим видом просила дать ей еще немного угощения, из-за чего и стала героиней рубрики «Фото дня» 

@aiada__

- Твое лицо, когда уже съела колобка (на самом деле курочку и рыбку),  но не отказалась бы еще от беляша, сосиски в тесте и булочки с повидлом. Милая зверюшка из Еляты совсем не боится людей. Главное, пальцы в клетку не совать =)

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. 
 

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