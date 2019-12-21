Фото дня: лесная рыжая бестия просит угощение

Совсем не обязательно быть героиней сказки, чтобы встретить лесную зверюшку. Сыктывкарке удалось повстречать лису в нескольких километрах от города. Патрикеевна всем своим видом просила дать ей еще немного угощения, из-за чего и стала героиней рубрики «Фото дня»

@aiada__





- Твое лицо, когда уже съела колобка (на самом деле курочку и рыбку), но не отказалась бы еще от беляша, сосиски в тесте и булочки с повидлом. Милая зверюшка из Еляты совсем не боится людей. Главное, пальцы в клетку не совать =)

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