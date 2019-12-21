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51 тысячу рублей составила средняя зарплата в Коми за октябрь

51 тысячу рублей составила средняя зарплата в Коми за октябрь

21 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Из архива PG11.ru
Оплата труда выросла в некоторых сферах уменьшилась

51 тысячу рублей составила средняя зарплата в Республике. Об этом на своем сайте сообщает Комистат

По данным Федерального органа, 51 100 рублей получили работники в организациях республики, за исключением индивидуального предпринимательства. По сравененияю с октябрем 2018 года зарплата у этой категории граждан стала выше на 6,8%. Это на  9,7% больше, чем в среднем по России. 

Большими темпами, чем в среднем по республике, заработная плата выросла в таких видах деятельности, как добыча угля, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, строительство автомобильных и железных дорог и других. 

В некоторых видах деятельности, например, в области информационных технологий, научных исследований и разработок и почтовой связи зарплата наоборот стала меньше, чем в прошлом году. 

Самая большая оплата труда, по данным Комистата, сложилась в сфере добычи сырой нефти и угля. В этих видах деятельности заработная плата превышала среднереспубликанский уровень в 1,8-2,8 раза. 

Уровень оплаты труда работников образования (38,2 тысячи рублей) в октябре был ниже среднереспубликанского на 25%, культуры и спорта (43,2 тысячи рублей) - на 15%, здравоохранения и предоставления социальных услуг (45,8 тысячи рублей) - на 10%

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Деньги

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