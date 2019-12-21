Подростки из Сыктывкара завоевали медали на соревнованиях в Златоусте

В Челябинской области на соревнованиях молодежная сборная взяла «золото». Об этом сообщили в Республиканском центре детей и молодежи.

20 декабря в городе Златоуст на пятый день Чемпионата и Кубка России по лыжному ориентированию сыктывкарской сборной удалось завоевать медаль. Первое место в финале Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию на лыжах завоевала Алина Игнатова.

Как сообщили в образовательном учреждении, соревнования в Златоусте являются отборочным туром для попадания в состав сборной команды страны во всех возрастных группах.

Республики Коми представляли Алина Игнатова, Андрей Антоновский, Антон Попов, София Лотоцкая и Алексей Бурчак -учащиеся Республиканского центра детей и молодежи.

Состязания в Златоусте проходили с 11 по 21 декабря. В этот период состоялись несколько соревнований: Кубок и Первенство России, Чемпионат России и два этапа Всероссийских соревнований. Программа событий включала удлиненные, классические дистанции, спринт и эстафеты. Спортсмены в возрастных группах от 15 лет и старше в общей сложности вышли на старт в семи гонках. Это отборочные соревнования, по итогам которых сформируют составы сборной команды РФ для участия в Кубке мира по лыжному ориентированию, он пройдет в феврале 2020 года в Латвии, в Чемпионате Европы по лыжному ориентированию, который стартует а марте 2020 года в Россия и других крупных международных соревнованиях.

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