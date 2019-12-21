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В Сыктывкаре капитально отремонтируют мемориал возле Вечного огня

В Сыктывкаре капитально отремонтируют мемориал возле Вечного огня

21 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / В Сыктывкаре отремонтируют мемориал возле Вечного огня
Проект начнут готовить в следующем году

В Сыктывкаре отремонтируют памятник «Вечная слава». Такое решение приняли на заседании оргкомитета «Победа». Об этом сообщает информационное агентство «БНКоми»

18 декабря на заседании стало известно, что в этом году завершатся инженерно-геодезические работы, а в 2020-м мэрия начнет готовить проектно-сметную документацию для капитального ремонта мемориала. Тогда же рассчитывается получить положительную госэкспертизу, а в 2021 году выполнить строительно-монтажные работы.

По словам заместителя руководителя администрации Елены Семейкиной, отремонтируют лестничный спуск, заменят асфальт и покрытие из плит, установят новые скамейки, урны, фонари торшерного типа. Починят и наклонную стелу, на алюминиевых плитах которой размещены фамилии и инициалы погибших воинов.

Но это не единственный проект, которым займутся власти. Также в 2020 году планируется потратить 8  миллионов на благоустройство мемориала борцам за советскую власть в местечке Кируль. А в Эжве капитально отремонтируют обелиск в честь слобожан, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

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