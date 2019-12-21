Яркие образы сыктывкарских красоток: семь фото из Instagram, которые надо увидеть

Зима настала не так давно, но однообразный пейзаж за окном начинает надоедать. Значит, нужно полюбоваться новыми яркими фото сыктывкарских красавиц. Портал PG11.ru предлагает подборку 7 инстаграмщиц, которая приведет ваши глаза в восторг!



@maroussia_light

Самая лучшая часть дня - это утро. Неспешное, доброе утро.

#goodmorning #sun#pg_beauty #пг_красота #пг_красота_сыктывкар

@yanamateva







Кошачьи лапы @li.slavnaya

@oh.anika





Столько раз была на макияжах, а этот остаётся самым любимым от @olya_rusyaeva #сыктывкар #макияжсыктывкар

@igorevna__y

Девочка бомба

@a.polinariya_



@daryana.01



Замуж выхожу

@molod78





Когда, как не сейчас? ...

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