Фото дня: алая рябина на фоне сыктывкарского снегопада

В Сыктывкар пришли теплые дни. Декабрь радует мягким снегопадом и приятной погодой. Горожанка Надежда Жданова запечатлела ветку алой рябины на фоне снежинок. Снимок попал в рубрику «Фото дня».

@nzdanova

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