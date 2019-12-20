Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
«Оживший труп, волки и ограбление»: как сыктывкарцы ехали автостопом в Италию

«Оживший труп, волки и ограбление»: как сыктывкарцы ехали автостопом в Италию

20 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Водитель автобуса вытащил все деньги и документы

Два сыктывкарца решили добраться автостопом до Италии. Но по пути их ограбили и парням пришлось вернуться домой. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с горожанами и узнал, какие приключения их ждали в пути.

Владимир Цывунин и Борис Андреев - лучшие друзья из Сыктывкара. 15 декабря они бросили свои дела и поехали на попутках к морю прямиком в Италию.

- Утром нам с другом вдруг пришла идея поехать автостопом до Италии. Мы готовились к путешествию около 4 часов: быстро посмотрели в Интернете маршрут, собрали тёплые вещи, аптечку и выдвинулись на федеральную трассу «Вятка». Идея была в том, чтобы преодолеть максимальное расстояние с минимальными затратами. С собой у нас было по 1000 рублей на каждого. Маршрут должен был быть такой: Киров, Санкт-Петербург, Адыгея, Италия, - рассказал Владимир.

Но, к сожалению автостопщиков ограбили недалеко от границы с Кировской областью. Они голосовали на трассе, остановился автобус, водитель которого решил их подвезти. Сыктывкарцы сразу уснули от усталости. Когда парни проснулись, то обнаружили, что документы и телефоны пропали. Друзьям пришлось возвращаться в Сыктывкар.

- Нам просто надоели рабочие будни. Хотелось эмоций, новых впечатлений. Несмотря на то, что наше путешествие закончилось раньше, мы ощутили на себе дух приключений. Мы мёрзли на трассе и там же разводили костёр, чтобы согреться. Слышали как рядом воют волки, от которых нас спасли сотрудники МЧС и увезли с трассы в Объячево. Там мы встретили человека, который проснулся в морге и в одних трусах ушёл домой, разбив окно, - поделился один из автостопщиков.

Сыктывкарцы пообещали, что после Нового года предпримут ещё одну попытку добраться до Италии, которая обязательно станет успешной.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Путешествия

Новость дня

Яичница с тушенкой, пряники и индейка: знаменитые сыктывкарцы поделились новогодними рецептами Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Как выбрать вкусные мандарины: инструкция для сыктывкарцев Читать
сегодня
Где купить новогоднюю гирлянду в Сыктывкаре: цены от 95 до 1299 рублей Читать
сегодня
Яичница с тушенкой, пряники и индейка: знаменитые сыктывкарцы поделились новогодними рецептами Читать
Посмотреть все
16 декабря Коми филиал «Т Плюс» выступил организатором благотворительного турнира по мини-футболу
09 декабря Что подарить себе и близким на Новый год?
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
вчера
Владимир Путин о пенсионной реформе: «Никаких изменений не планируется»
17 декабря
Материнский капитал в России предложили выдавать в три раза быстрее
14 декабря
17-летний лыжник погиб в ДТП после соревнований в Сыктывкаре
12 декабря
Стало известно, когда запретят контактные зоопарки в России
Посмотреть все

Новости афиши

01 декабря 2019, 13:55
В Сыктывкаре пройдет фестиваль экологичного образа жизни
19 ноября 2019, 10:30
В Сыктывкаре покажут фильм о самой известной независимой газете России
06 ноября 2019, 16:45
В Сыктывкаре впервые выступит знаменитый рэпер из Коми
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru