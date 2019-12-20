«Оживший труп, волки и ограбление»: как сыктывкарцы ехали автостопом в Италию

Два сыктывкарца решили добраться автостопом до Италии. Но по пути их ограбили и парням пришлось вернуться домой. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с горожанами и узнал, какие приключения их ждали в пути.

Владимир Цывунин и Борис Андреев - лучшие друзья из Сыктывкара. 15 декабря они бросили свои дела и поехали на попутках к морю прямиком в Италию.

- Утром нам с другом вдруг пришла идея поехать автостопом до Италии. Мы готовились к путешествию около 4 часов: быстро посмотрели в Интернете маршрут, собрали тёплые вещи, аптечку и выдвинулись на федеральную трассу «Вятка». Идея была в том, чтобы преодолеть максимальное расстояние с минимальными затратами. С собой у нас было по 1000 рублей на каждого. Маршрут должен был быть такой: Киров, Санкт-Петербург, Адыгея, Италия, - рассказал Владимир.

Но, к сожалению автостопщиков ограбили недалеко от границы с Кировской областью. Они голосовали на трассе, остановился автобус, водитель которого решил их подвезти. Сыктывкарцы сразу уснули от усталости. Когда парни проснулись, то обнаружили, что документы и телефоны пропали. Друзьям пришлось возвращаться в Сыктывкар.

- Нам просто надоели рабочие будни. Хотелось эмоций, новых впечатлений. Несмотря на то, что наше путешествие закончилось раньше, мы ощутили на себе дух приключений. Мы мёрзли на трассе и там же разводили костёр, чтобы согреться. Слышали как рядом воют волки, от которых нас спасли сотрудники МЧС и увезли с трассы в Объячево. Там мы встретили человека, который проснулся в морге и в одних трусах ушёл домой, разбив окно, - поделился один из автостопщиков.

Сыктывкарцы пообещали, что после Нового года предпримут ещё одну попытку добраться до Италии, которая обязательно станет успешной.

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